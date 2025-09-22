Как обиженный Магеллан совершил первую в мире кругосветку

Эпоха Великих географических открытий началась с путешествий двух иностранцев, которые принесли славу и богатства Испании. Вначале Колумб в 1492 году открыл Америку, а следом за ним экспедиция Магеллана впервые обогнула Землю. А отправилась она в путь 20 сентября 1519 года, когда 5 кораблей покинули берега Европы.

Историческая наука – европоцентричная. То есть судит о событиях с точки зрения человека, родившегося на этом континенте. И начинает отсчет открытиям лишь с момента, как они стали известны европейским ученым. Даже, если за сотни лет до них об этом прекрасно знали арабы, индийцы или китайцы.

Колумб открыл Америку, но за тысячи лет до него это сделали азиатские племена и заселили континент. В восточных странах, той же Индии, цивилизация была еще когда предки англичан, французов и немцев гонялись за мамонтами. Но вот впервые вокруг планеты удалось действительно пройти именно европейскому человеку – экспедиции Фернана Магеллана.

Настоящая его фамилия – Магальянш. Он был португальцем. Как и Колумб генуэзцем. Поэтому и говорят, что два самых великих открытия сделали для Испании иностранцы. Магелланом Фернандо (Эрнандо) стал лишь в этой стране, поскольку на латыни, используемом в то время для межнационального общения, его имя звучало именно так – в этом языке как пишется, так и слышится.

© Портрет Магеллана из собрания Морского музея в Мадриде

Родился он в 1480 году в городе Порту в небогатой, но старинной дворянской семье норманнского происхождения. Так что гены мореплавателей-викингов, похоже, сыграли свою роль. Очень рано осиротел и королева Леонора, супруга короля Жуана II Совершенного, взяла его к себе в пажи.

Мальчик взрослел, стал юношей, а поскольку обладал прекрасными личными качествами, твердостью характера и имел хорошее образование, то обратил на себя внимание и короля. А молодому человеку хотелось путешествий, и монарх разрешил отправиться в Индию вместе с первым вице-королем тамошних колоний Франсиско де Алмейдой.

Появление португальцев рушило монополию арабов на торговлю восточными пряностями в Европе, а потому очень быстро привело к стычкам с ними. Фернандо активно принимает участие в боевых действиях и, даже, получил ранение – он потом всю жизнь будет прихрамывать.

Именно тогда он приходит к мысли, что хорошо бы найти безопасный прямой путь к Молуккским островам, где большая часть этих дорогущих пряностей и производилось. Ну чтоб никто по ногам не стрелял.

И решил, что такой путь наверняка есть, если пересечь Атлантику. То есть мыслил ровно также, как Колумб, когда тот искал путь в Индию, а открыл Америку. Магеллан считал, что достаточно ее обогнуть и тут же окажешься на месте. По его представлению, это точно было бы ближе, чем вертеться вокруг Африки.

Осталось как-то донести эту мысль до короля, которым в то время стал Мануэл I. И такой случай подвернулся во время войны в Марокко, когда Магеллан отличился и имел возможность побеседовать с монархом.

Но ни он, ни придворные никакой заинтересованности не проявили. Считали, что ходить в Индию вдоль Африки, конечно, долго, но зато знакомо и надежно. Магеллан расстроился. А тут еще и прошение выплатить ему все кормовые деньги, которые положены за придворную должность, тоже осталось без удовлетворения. По другим сведениям, просил повышения по службе.

© Реплика «Виктории», единственного корабля экспедиции Магеллана, совершившего кругосветное плавание

Вот тут он окончательно обиделся и в 1517 году уехал в Испанию, в Севилью. Но не один, а с приятелем – астрономом Руи Фалейру. Они вступают в Совет Индий и там всем доказывают, что Молуккские острова должны принадлежать Испании.

А в Испании все было грустно. С финансами. Колумб, конечно, молодец, открыл Америку, но ожидаемого золота там не нашлось. Они его отыщут, и серебро тоже, но сильно позже.

А ведь страна на протяжении более 700 лет вела реконкисту, воевала с арабским халифатом и была по факту нищей. И дворяне все нищее – потому и рыскали по всей Америке в поисках Эльдорадо.

А пряности стоят дорого. Очень дорого. А тут Магеллан доказывает, что южнее Бразилии обязательно должен быть пролив. И его в этом поддерживает астроном Фалейру, который утверждал, что вычислил координаты. Влиятельный руководитель этой организации Хуан де Аранда устраивает аудиенцию у короля.

Только вступивший на престол молодой Карл I приходит к выводу, что в случае успеха, это может покрыть все расходы на его безмерное честолюбие и многочисленные планы. Он одобряет проект Магеллана и Фалейру и обязуется за свой счет снарядить пять кораблей. Указ об экспедиции был подписан 8 марта 1518 года.

Молодые люди получили звание генерал-капитанов. И это вызвало дикую зависть честолюбивых испанцев. В результате подготовка к экспедиции шла долго и трудно – и деньги давали не ровно, и просто палки в колеса вставляли. То есть, шел обычный саботаж.

Все предоставленные корабли оказались старыми. А тут еще поставщики радостно попытались сбагрить протухшие продукты – а запасы делались на два года! Заместителем Магеллана и контролером экспедиции назначен Хуан де Картахена, который рассчитывал, что сам возглавит экспедицию, а досталось иностранцу. Он потом поднимет мятеж и будет оставлен на необитаемом острове.

Видя все это, лучший друг и астроном Фалейру решил, что ничего хорошего из затеи не получится. Чтобы уйти из «проекта» он разыграл сумасшествие. Магеллан остался один. И только твердость характера помогла ему завершить всю подготовку.

Наконец, все пять каравелл были снаряжены. Флагманом, на котором плыл сам Магеллан, стал «Тринидад». Остальные четыре – «Сан-Антонио», «Консепсьенс», «Виктория» и «Сантьяго». Через три года вернется только «Виктория».

© Карта первого кругосветного путешествия Фернана Магеллана и Хуана Себастьяна Элькано в 1519-1522

10 августа 1519 года флотилия вышла из Севильи и по реке Гвахуан спустилась к порту Санлукар-де-Баррамеда. Здесь простояли почти месяц в ожидании попутного ветра.

И вот 20 сентября 1519 года экспедиция Магеллана отправилась в первое в мире кругосветное путешествие. Вот только моряки, что оно станет кругосветным, еще не знали.

А сам Фернандо Магеллан так его и не совершит – он погибнет в стычке с аборигенами. Да, Магеллан не огибал Землю. Первым человеком, совершившим кругосветку в реальности, будет Хуан Себастьян Элькано, который и приведет единственную сохранившуюся каравеллу «Виктория» домой 6 сентября 1522 года.

Но в мировую историю все равно войдет Магеллан – как человек придумавший эту экспедицию и сумевший ее организовать.