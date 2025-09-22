Утерянную картину великого художника случайно нашли в частном особняке

Утерянную картину художника Питера Пауля Рубенса случайно нашли в частном особняке в Париже. Об этом сообщает Art News.

Картину Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте» 1613 года обнаружили во время подготовки к продаже частной резиденции в престижном 6-м округе, в районе Сен-Жермен-де-Пре. Аукционист Жан-Пьер Озена, которому посчастливилось найти полотно, заявил, что это шедевр, написанный Рубенсом «на пике его таланта».

Произведение размером 107 на 74 сантиметра сохранилось в отличном состоянии. Эксперты полагают, что, в отличие от многих работ Рубенса, создававшихся для католической церкви, эта, вероятно, была написана для частного коллекционера.

Аутентификацию провел немецкий куратор и историк искусства Нильс Бюттнер. Авторство было подтверждено с помощью рентгеновского исследования, анализа пигментов и других методов. Картина будет включена в следующий каталог произведений Рубенса. Ее выставят на продажу с аукциона.

Торги запланированы на 30 ноября в аукционном доме Osenat в Фонтенбло. Предварительная оценка стоимости лота не раскрывается. Предполагается, что ранее картина могла принадлежать французскому художнику XIX века Вильяму-Адольфу Бугро.

