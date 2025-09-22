Какие документы СССР и Российской империи до сих пор не рассекретили

Присвоение документу грифа «секретно» — всегда ответственное решение, обусловленное вескими причинами государственной безопасности. Однако тайнами становятся не только гостайны. Часто ими оказываются личные архивы знаменитостей, доступ к которым ограничивают наследники, стремящиеся оградить репутацию предков от излишне пристального взгляда.

Самыми секретными документы стали в 1938 году

Переломный момент в архивном деле России произошел в 1918 году с созданием Главного управления архивным делом. Тогда же, благодаря брошюре Бонч-Бруевича «Сохраняйте архивы», разосланной через «Окна РОСТА», был заложен фундамент понятия секретности. Но настоящий масштаб засекречивание приобрело в 1938 году, когда управление архивами перешло к НКВД, что привело к закрытию доступа к десяткам тысяч дел. С 2016 года все архивные ведомства подчинены непосредственно Президенту России.

Вопросы к царской семье

До конца не рассекречен так называемый знаменитый Новоромановский архив царской семьи, большая часть которого изначально была засекречена большевистским руководством, а после 90-х годов, часть архивных документов была предана широкой огласке. Примечательно, что работа самого архива была строго конфиденциальна. И о его деятельности можно было догадываться лишь по косвенным документам сотрудников: удостоверения, пропуски, табель учета заработной платы, личные дела сотрудников – вот что осталось от работы секретного советского архива.

Но переписка Николая Второго и его жены Александры Федоровны до конца не раскрыта. Дворцовые материалы, касающиеся взаимоотношений двора и министерств и ведомств времен первой мировой воны также не доступны.

Архивы КГБ

Большинство архивов КГБ засекречены на том основании, что оперативно-розыскная деятельность многих агентов до сих пор может нанести ущерб в контрразведывательной работе, раскрыть методику ее работы. Часть успешных дел в сфере терроризма, шпионажа, контрабанды также законсервированы.

Это касается и дел, связанных с агентурно-оперативной работой в лагерях ГУЛАГА.

Сталинские дела

Из архива Президента РФ в «Российский государственный архив социально-политической истории» было переедено 1 700 дел, сформированных в 11-ой описи фонда Сталина, из них порядка 200 дел было отнесено к категории секретных.

Немалый интерес представляют дела Ежова, Берии, но они публиковались лишь частями, а полной информации по делам «расстрелянных врагов народа» до сих пор нет.

Подтверждением тому, что еще много документов предстоит рассекретить, служит тот факт, что 2015 году на четырех заседаниях Межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию документов при губернаторе Санкт-Петербурга было полностью рассекречено 4420 дел за 1919-1991 годы.

Партийные архивы – тоже в «секрете»

Немалый интерес для исследователей представляют постановления Совета народных комиссаров или постановления Совета министров, решения Политбюро.

Но большая часть партийных архивов засекречена.

Новые архивы и новые секреты

Главной задачей образованного в 1991 году архива Президента Российской Федерации было объединение документов из бывшего архива Президента СССР Михаила Горбачева, а затем последующего периода времен правления Бориса Ельцина.

Президентский архив насчитывает около 15 миллионов различных документов, но только треть из них, пять миллионов находится сегодня в открытом доступе.

Секретные личные архивы Влади, Высоцкого, Солженицына

Личные фонды советского деятеля Николая Рыжкова, Владимира Высоцкого и Марины Влади закрыты для широкой публики.

Не стоит думать, что документы появляются с грифом «секретно» лишь с помощью государственных чиновников. Например, личный фонд Александра Солженицына, хранящийся в Российском государственном архиве литературы и искусства, находится на секретном хранении потому, что наследник – жена писателя Наталья Дмитриевна самолично решает, предавать или нет огласке документы. Свое решение она мотивировала тем, что нередко в документах встречаются стихи Солженицына, которые не особенно хороши, а ей бы не хотелось, чтобы об этом знали другие.

Чтобы предать огласке материалы следственного дела, по которому Солженицын попал в ГУЛАГ, необходимо было получить согласие двух архивов -Минобороны и Лубянки.

План по «секретам»

Руководитель Росархива Андрей Артизов в одном из своих интервью сказал: «Мы рассекречиваем документы в соответствии с нашими национальными интересами. Есть план рассекречивания. Чтобы принять решение о рассекречивании, нужны три-четыре эксперта со знанием иностранных языков, исторического контекста, законодательства о государственной тайне».

Спецкомиссия по рассекречиванию

Для того чтобы рассекретить материалы в каждом архиве создавалась специальная комиссия. Обычно – из трех человек, которые решали, на каком основании предавать или не предавать широкой огласке тот или иной документ.

Секретные материалы представляют безусловный интерес для широкого круга лиц, но историки предупреждают – работа с архивами дело тонное и требует определенных знаний. Особенно это касается секретных архивных материалов. Доступ к ним имеют не многие – тысячи документов времен Российской империи и Советского Союза засекречены по разным веским причинам.