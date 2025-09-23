Шарко и Фрейндлих: 40 лет вражды из-за одного мужчины

Зинаида Шарко и Алиса Фрейндлих много лет испытывали неприязнь друг к другу. Это отмечали в окружении актрис, однако сами женщины не доводили свои взаимоотношения до публичных скандалов. Они достойно держали себя в руках, несмотря на бушующие в душе ураганы.

Красавица с длинными ногами

Зинаида Шарко и Игорь Владимиров познакомились в театре Ленсовета. Артистка без труда вскружила коллеге голову: ее считали самой красивой и длинноногой актрисой в Ленинграде. Однако стать женой любимого она так и не смогла.

Об избраннице артист говорил с любовью и нежностью, вот только в роли супруги совсем не видел. Даже появление на свет общего сына не изменило ситуацию. Когда родился Ванечка, Зинаиде было всего 27 лет, а Игорю — 35. Они оба были успешными артистами, не готовыми разменивать карьеру на семью. Из-за этого супруги часто ссорились, продолжая жить вместе.

Также они не скрывали своей ревности и случайных интрижек. Все изменилось, когда сыну исполнилось 4 года. Тогда Владимиров заявил: он уходит от Зинаиды, поскольку уже два года влюблён в молодую Алису Фрейндлих.

Она была младше Зинаиды на 5 лет и замужем, но Владимирова это не остановило. В коллегу девушка влюбилась без памяти. Позже Фрейндлих отметит:

«Он забрал мое сердце не только внешностью, умом и талантом. Владимиров был абсолютно мой человек! Мне было с ним интересно. Я, как губка, жадно впитывала все, что он знал, умел, мог, чем был богат. И это он раскрыл меня творчески».

Она сразу подала на развод с мужем, вот только ждать любимого пришлось два года. Владимиров не торопился расставаться с Шарко. Сначала он ждал, пока немного подрастёт сын, а затем боялся гнева, пусть и гражданской, но жены. Чутье мужчину не обмануло — расставаться мирно Шарко не желала. Артистка даже поменяла сыну фамилию, чтобы ничего не связывало мальчика с отцом.

© Зинаида Шарко и Игорь Владимиров с сыном Ваней

Однако большой удар ждал ее впереди. Владимиров почти сразу повёл Фрейндлих в ЗАГС, а через несколько месяцев сделал примой Театра Ленсовета, где был худруком.

Ванечку Алиса Бруновна приняла тепло, что сильно ранило его мать. А когда у мальчика появилась сводная сестрёнка Варя, он заявил матери: они — настоящие друзья.

© Алиса Фрейндлих с дочерью Варварой

Слова сына Зинаиде не понравились, но в ситуацию она вмешиваться не стала.

Несчастная любовь

После расставания с Владимировым Шарко закрутила роман с Сергеем Юрским. Бурные чувства быстро угасли, и через семь лет история повторилась. Возлюбленный сообщил Зинаиде, что полюбил другую. Теперь ее променяли на Наталью Тенякову.

От горя и досады Шарко закрылась в комнате и несколько дней прорыдала. Актриса даже обещала покончить с собой, но в итоге приняла решение больше никогда не заводить романов.

Через много лет Иван Шарко отметит: мать никого не любила так, как отца. Она не позволяла в своем присутствии плохо отзываться о бывшем избраннике и даже могла «влепить пощёчину» за неуважительный тон в адрес Владимирова.

«Мне часто повторяла: «Ты сын любви», - вспоминал позднее Иван Игоревич.

Работа и сын

На момент расставания с Юрским Зинаиде Шарко было всего лишь 39 лет. Разрыв дался артистке нелегко, после чего она решила поставить крест на личной жизни. Знаменитость полностью погрузилась в работу и всю себя отдавала новым ролям.

Немного утешила ее новость о расставании Фрейндлих и Владимирова. Артист изменял жене и не скрывал этого. Также в семье часто возникали творческие споры, которые и привели к разводу.

К удивлению многих, спустя 45 лет молчаливой вражды, Алиса Бруновна и Зинаида Максимовна смогли найти общий язык. Сначала актрисы стали появляться на одних и тех же мероприятиях, потом — играли на одной сцене и в одних постановках. Самым ярким показателем примирения двух женщин стал спектакль «Квартет». Они проживали каждый момент на сцене, словно были не злейшими врагами, а лучшими подругами.

© Спектакль «Квартет»

Со временем обиды сошли на нет, уступив место тёплому общению.

Зинаида Шарко на склоне лет много времени уделяла семье. Артистка очень любила общаться с сыном и его женой, возиться с внуками и правнуками, называя их настоящим богатством.

Ссоры позади

Жизненный путь Зинаиды Шарко оборвался летом 2016 года. Звезде театра и кино было 87 лет.

Проститься со знаменитостью пришли многие коллеги и друзья. Была среди них и Алиса Фрейндлих. Тёмные очки не смогли скрыть слез артистки.

Спустя десятилетия ссоры и обиды были позабыты. Они больше не были врагами, они стали подругами, и теперь одна оплакивала другую.

История Шарко и Фрейндлих показала: даже в самой сложной жизненной ситуации, когда бушует ураган обид и эмоций, важно оставаться человеком и уметь прощать.