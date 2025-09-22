Юноша заплатил $2300 за увеличение роста, а через пару недель «сжался» обратно

В Китае 16-летний подросток потратил $2300 на операцию по увеличению роста. Результат оказался иллюзорным: через две недели после шестимесячного лечения он вернулся к своим первоначальным показателям, пишет South China Morning Post.

© Соцсети

Как сообщают местные СМИ, подросток по фамилии Хуан проходил лечение с февраля по август в одном из учреждений города Сямэнь. Процедуры включали растяжку ног и использование медицинского оборудования для «активации» коленных суставов. К концу курса его рост действительно увеличился со 165 до 166,4 см. Однако спустя всего две недели после завершения терапии все достигнутые сантиметры исчезли.

Отец юноши подал жалобу в клинику. Представители учреждения, вернувшие полную стоимость лечения, заявили, что пациент был «слишком взрослым для корректировки». По словам самого пациента, ему заранее не сообщили о таких ограничениях и невысокой эффективности метода.

Эксперты подтверждают, что подобные методы не имеют научного обоснования. У Сюэянь, эндокринолог из больницы Пекинского объединенного медицинского колледжа, пояснил, что незначительные колебания роста в течение дня — естественное явление из-за компрессии позвоночника.