Почему звездочка советского кино ест одуванчики и крапиву

Почти 30 лет о Владимире Изотове ничего не было слышно. Звезда советского кино внезапно пропал с экранов и отказался от публичности. Как сегодня живёт кумир миллионов, и почему условия его быта ужаснули поклонников — читайте в нашей статье.

© runews24.ru

Владимир Изотов родился в Москве в семье главного конструктора бюро и работницы завода. Дядю мальчика Эдуарда Изотова многие знали по роли Иванушки из сказки «Морозко».

Глядя на родственника, Вова решил пойти по его стопам. Со школьных лет он занимался в кружке самодеятельности, а затем поступил в ГИТИС. Уже будучи студентом Изотов получил свои первые роли в театре.

Именно в театре Владимира заметил режиссёр Виталий Мельников. Он пригласил юношу на роль Сафронова-младшего в картине «Старший сын». Несмотря на отсутствие опыта и мастерства, Изотов блестяще справился с ролью. Васенька Сарафанов в его исполнении получился немного наивным и одухотворённым — именно таким и видел парня режиссёр.

© Кадр из фильма «Старший сын»

На съёмочной площадке Владимир познакомился с Николаем Караченцовым, Евгением Леоновым и Михаилом Боярским.

К сожалению, эта роль стала самой запоминающейся в фильмографии Изотова. После выхода фильма молодой человек не смог продолжить карьеру. Он получал десятки предложений, но студентам ГИТИСа сниматься в кино было запрещено.

После окончания театрального Изотов смог вернуться к работе, но все роли были эпизодическими. После участия в проектах «Здравствуйте, я приехал!» и «Ключ» его карьера начала затухать. А в 1990-е артист и вовсе пропал с экранов.

Театральная карьера

В театральной среде Изотову повезло не больше, чем на съёмочных площадках. Изначально он планировал устроиться в Театр имени Маяковского, но по распределению попал в театр на Малой Бронной. Сожалению юноши не было предела, однако случай помог ему изменить ситуацию.

Однажды Анатолий Эфрос пригласил Владимира в свой спектакль «Женитьба». В итоге актер так и остался в театре, о котором мечтал.

© Труппа театра имени Маяковского. Владимир (третий слева в верхнем ряду) всего себя отдавал театру

Несмотря на это, роли ему по-прежнему доставались второстепенные. В 1991 году, после 14 лет работы в театре, Изотов написал заявление об увольнении. Истинной причины никто не знал.

После ухода из театра артист разорвал все связи с коллегами. Некоторые видели его работающим на заправке, или сидящим в метро в неприглядном виде.

Лишь в конце 90-х Владимир попытался вернуться в профессию. Он обратился к руководству ТЮЗа в Царицыно, но получил отказ.

Гибель и возвращение

В 1998 году в прессе появилась новость о гибели артиста. Как оказалось, речь шла о полном тезке Владимира, а самого его вдруг стали искать журналисты.

Связавшись с братом артиста Алексеем, представители прессы вдруг получили неожиданный ответ: их попросили больше не беспокоить семью. Никакой информации о том, как живёт и где трудится Владимир Изотов у них не было.

Лишь в 2022 году артист сам связался с журналистами. О своей жизни он решил поведать на ТВ. Телезрители, увидев худенького седого старика, с трудом узнали в нем знаменитость.

Обман и жизнь в нищете

Владимир рассказал, что 30 лет назад стал жертвой риэлтора-мошенницы. Женщина вызвалась помочь артисту продать квартиру. Когда сделка была совершена, злоумышленница забрала деньги и уехала за границу. Она обосновалась в Италии. Искать ее Изотов не стал. Мужчина отнесся к случившемуся философски.

Сегодня Владимир живёт в старой квартире матери. Его окружает старенький ремонт с затопленным потолком и вырванными розетками.

© Кадр из программы «Звёзды сошлись»

Сам артист не скрывает: живет он достаточно скромно и не брезгует подачками. Он максимально экономит на еде и одежде, а единственным доходом стала продажа написанных им картин и поделок из глины. Однако этого недостаточно, чтобы безбедно жить.

«Все коммунальные услуги оплачивает мой младший брат. На него же оформлено завещание. Я экономлю, конечно же», — признался актер.

Владимир Изотов сообщил: питается он тоже скромно. Летом на его столе часто можно увидеть дрожжевые пирожки с начинкой из одуванчиков и крапивы. Туда Владимир добавляет картошку или овощи.

О причинах ухода из профессии Изотов тоже рассказал. По словам мужчины, в какой-то момент он остался почти один. В итоге Владимир перестал справляться с большим объёмом работы. Ситуацию усложнила дальняя дорога от дома до работы.

После увольнения Владимир снова вернулся в театр, но в качестве охранника. Однако на этой должности он продержался всего месяц.

Сегодня 70-летний Изотов не планирует возвращаться в профессию. Артист с философским спокойствием относится к своей жизни и благодарен судьбе за возможность прикоснуться к мечте.