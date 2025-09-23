Какие праздники отмечают в России и мире 23 сентября

23 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День мороженого, День французской гастрономии и День вегетарианца.

День мороженого

В День мороженого, отмечаемый в Бразилии, принято устраивать бесплатные дегустации в кафе, кондитерских и магазинах, кулинарные мастер-классы по приготовлению этого десерта, конкурсы и викторины, посвященные мороженому, и другие тематические мероприятия.

День французской гастрономии

День французской гастрономии отмечается с 2011 года с целью подчеркнуть богатство и разнообразие кухни этой страны. В честь праздника проходят различные мероприятия, например, мастер-классы от ведущих шеф-поваров и кулинарные фестивали. В эту дату многие также посещают гастрономические музеи.

День вегетарианца

День вегетарианца учрежден в США в 2010 году с целью популяризации этой системы питания. В этот праздник организовываются лекции, конференции, выставки и другие мероприятия, посвященные вегетарианству. Рестораны и кафе в эту дату предлагают специальные акции и скидки на еду растительного происхождения.