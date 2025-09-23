«Клинок Тамерлана»: как персы обманули Наполеона

Французский полководец и император Наполеон Бонапарт, будучи не только выдающимся стратегом и реалистом, был при этом и мистиком. Он вдохновлялся историей великих завоевателей прошлого и верил, что удачу ему могут принести их артефакты. Особое место в его сердце занимал Тамерлан (он же Тимур), легендарный правитель и полководец XIV века, чьи победы и завоевания вошли в историю как пример гениального военного искусства. Наполеон видел в Тамерлане не только своего предшественника, но и символ абсолютной военной мощи, к которой он стремился.

Сабля Тамерлана

Как истинный представитель эпохи Просвещения, Бонапарт прекрасно знал легенды и мифы о древних артефактах, принадлежавших великим людям. Особое место в его мечтах занимала сабля Тамерлана – легендарное оружие, выкованное из булатной стали, украшенное крупным алмазом. По преданиям, оно делало своего владельца непобедимым. Наполеон верил, что обладание этим клинком не только укрепит его авторитет в глазах современников, но и станет символом его будущих побед, особенно в Азии, куда он мечтал распространить своё влияние.

Охота за артефактами

Свою страсть к древним реликвиям Наполеон проявил ещё в ходе Египетской кампании 1798–1801 годов. Тогда он не только стремился завоевать стратегически важную территорию, но и активно поддерживал научные исследования, благодаря которым в Европу были доставлены бесценные египетские артефакты, включая Розеттский камень. Эта страсть к коллекционированию исторических реликвий стала одной из характерных черт французского императора.

Зная о слабости Наполеона к древним артефактам, иностранные послы нередко дарили ему различные исторические предметы. Однако сабля Тамерлана пока оставалась недостижимой мечтой.

Долгожданный подарок

В 1807 году Наполеон направил в Персию внушительное посольство, целью которого было укрепление дипломатических отношений и получение поддержки для будущих военных кампаний в Азии. Французский император рассчитывал, что сотрудничество с Персией, стратегически расположенной между Европой и Индией, откроет ему путь к завоеванию последней. Среди прочего, французская делегация вела переговоры и о передаче Наполеону сабли Тамерлана, которая хранилась в Персии как национальная реликвия.

Усилия французских дипломатов увенчались успехом. Персидский посол Аскар хан Афшар Урумейх был направлен во Францию с официальной миссией. 4 сентября 1808 года в замке Сен-Клу, недалеко от Парижа, состоялась торжественная встреча посла с Наполеоном. Среди многочисленных подарков, привезенных из Персии, особое внимание императора привлекли два клинка, которые, по словам посла, принадлежали великим завоевателям прошлого. Первый из них якобы был саблей самого Тамерлана, а второй – оружием Надир-шаха Афшара, другого знаменитого правителя, который, как и Тамерлан, совершил успешный поход в Индию.

Великий обман

Однако радость Наполеона оказалась недолгой. После тщательного изучения подаренных сабель специалисты по холодному оружию установили, что оба клинка не имеют никакого отношения ни к Тамерлану, ни к Надир-шаху. На самом деле, эти сабли были изготовлены мастерами из небольшого дагестанского аула Амузги. Хотя оружие было выполнено с высоким мастерством и украшено с восточной роскошью, оно не представляло собой исторической ценности.

Этот курьезный случай стал широко известен благодаря стихотворению дагестанского поэта Расула Гамзатова «Амузгинцы». В одной из строк он с иронией упоминает:

«Наполеону персы подарили Клинок Тимура, но велик Восток, И знатоки, взглянув, установили, Что это амузгинский клинок».

Таким образом, вместо легендарного оружия, овеянного мифами, Наполеон получил лишь красивую подделку, которая, несмотря на свое великолепие, не подарила (да и не могла подарить) успеха в Индии.

Настоящий клинок

Что касается настоящего клинка Тамерлана, то, по одной из версий, он принадлежал некоему Гассан-хану, возглавлявшему гарнизон крепости Эривань. В октябре 1827 года крепость была взята русскими войсками под командованием графа Ивана Паскевича. Ему-то и достался знаменитый клинок в качестве трофея. Позже он был подарен императору Николаю I. Что же с ним стало в дальнейшем, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий после перипетий Гражданской войны он попал в руки Буденного и окончательно исчез в 1942 году.