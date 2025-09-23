Удачливый рыбак решил воспользоваться славой и найти любовь

В Норвегии 31-летний мужчина решил найти любовь после удачной рыбалки. Об этом пишет Jam Press.

Маркус Ростад рассказал, что отправился рыбачить с отцом. Он планировал просто ему помогать, а в итоге поймал на крючок огромного тихоокеанского голубого тунца. Тот пытался вырваться и стал тащить рыбацкую лодку за собой. «Было много адреналина», — вспомнил мужчина.

Ростад боролся три часа, прежде чем смог вытащить 280-килограммовую рыбу. Он рассказал, что сделал это с помощью простой, но очень прочной удочки. Свой улов он продал суши-ресторанам и заработал на этом 2241 фунт стерлингов (252 тысячи рублей).

По словам рыбака, этот улов стал его личным рекордом. Местные издания написали о нем, и он решил воспользоваться внезапной славой и сообщить, что одинок и надеется завести с кем-нибудь роман.

«Я ищу хорошую и милую девушку, которая хотела бы иногда ходить со мной на рыбалку», — признался Ростад.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Айдахо лишила мужа титула рекордсмена штата по рыбной ловле. Пойманный ею сомик оказался на пять сантиметров длиннее того, что год назад выловил ее супруг.