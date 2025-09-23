Убийство какого насекомого цыгане приравнивают к убийству человека

Для цыган, многие из которых исповедуют христианство, заповедь «не убий» имеет глубокий смысл. Но их уникальное мировоззрение распространяет этот запрет гораздо дальше: по старинным поверьям, лишать жизни нельзя не только человека, но и любое живое существо, даже насекомое, ведь у каждого есть душа.

Убийство человека и наказание за него

Историческое отношение цыган к убийству соплеменника было сложным. Как отмечал исследователь Ефим Друц в книге «Цыгане», по неписаным законам этого народа, убийство жены из ревности за измену могло считаться справедливым актом. Тем не менее, образ цыгана-головореза — не более чем миф. Не зря в народе говорили: «У цыгана карман пустой, да за пазухой ножа не держит».

Основным сдерживающим фактором было табу, укорененное в религиозных верованиях. Нарушившего этот строжайший запрет ждало суровое, но не кровавое наказание. Убийцу или зачинщика смертельной драки изгоняли из табора. В прошлом табор был не просто группой людей, а цельной социальной средой, гарантией выживания и смыслом существования. Изгнание из него было равно духовной и социальной смерти, влекущей за собой как материальную нужду, так и тяжелейшие моральные страдания.

«Есть душа, как и у человека»

Однако цыгане считали страшным грехом не только убийство человека. Расправа над некоторыми животными, птицами и даже насекомыми, по цыганским поверьям, тоже не сулила ничего хорошего. Например, считалось, что если за кибиткой летит малиновка, то это к смерти, а если убить птицу, то сразу умрет кто-то из цыган. Как и в случае с малиновкой, большинство запретов на убийство живых существ было связано с неотвратимостью наказания, которое последует за этим поступком. Так, как и русские, цыгане верили в то, что беременной женщине нельзя убивать мышь, иначе «на щеке у ребенка будет мышь» (родимое пятно в форме грызуна).

Между тем убийство одного насекомого, пчелы, приравнивались в представлениях цыган к убийству человека. «Убить пчелу — такой же смертный грех, как и убить человека» — говорили цыгане. Такое мнение представителей этого кочевого народа о пчелах было обусловлено верой в то, что «у пчелы тоже есть душа, как у человека». Мало того, цыгане считали, что пчела «происходит от человека». Впрочем, табу на убийство пчел прежде всего было связано с библейской легендой. К слову, обилием подобных легенд в своем фольклоре цыгане славятся едва ли не больше, чем другие этнические меньшинства.

Легенда о Христе

Цыгане искренне считали, что воровать им разрешил сам Бог. Существуют различные варианты этой легенды, но все они сводятся к тому, что один из гвоздей, предназначенных для распятия Иисуса Христа, украл цыган. Согласно одной из версий, это был самый большой гвоздь, который должны были вбить в грудь Спасителя. Украинские и белорусские цыгане утверждают, что гвоздь спрятал в своих волосах цыганский мальчишка, потому у цыган с тех пор волосы кудрявые. Некоторые цыгане рассказывают о том, что гвоздь проглотила женщина-цыганка. Как бы то ни было, Господь, по цыганским поверьям, не забыл то, что сделали для него цыгане, и сам якобы разрешил им безнаказанно воровать.

С этой же мифической историей связана и другая цыганская легенда о пчеле. Якобы для того, чтобы Иисус Христос не воскрес, ему и намеревались вбить в сердце гвоздь. Однако в этот момент на грудь Христу села пчела. Один цыган, который стоял рядом с крестом, указав на пчелу, заявил, что гвоздь в сердце Спасителя уже вбит, поэтому трудиться не стоит. Палачи, которые были крайне ленивы, послушались цыгана и не стали вбивать последний гвоздь. Благодаря этому Христос вскоре воскрес и благословил пчелу. Как пишет Ольга Белова в издании «Народная Библия: восточнославянские этиологические легенды», тогда же Бог запретил убивать пчел, а цыганам позволил божиться (клясться) и обманывать.