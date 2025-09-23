Как бандеровцы после войны не давали украинцам вернуться из Польши

81 год назад, 23 сентября 1944 года, началась акция по обмену населением между Польшей и Украинской ССР. Это было задумано как добровольное переселение и значительная часть ее в таком ключе и прошла. Но вскоре, благодаря бандеровцам и польским властям приняла характер депортации. И только с польской стороны.

Соглашение между Польским комитетом национального освобождения (ПКНО), который представлял из себя временное правительство, и Украинской ССР, Белорусской ССР и Литовской ССР было подписано 9 сентября.

Со стороны Польши свою подпись поставил председатель ПКНО Эдвард Осубко-Моравский, а вот с советской стороны главной считается подпись тогдашнего председателя Совнаркома Украины Никиты Хрущева.

Быстро были созданы территориальные органы по переселению, утверждены Главные уполномоченные. До 1946 года это были Подгорный и Рогальский, потом Ромащенко и Беднаж.

Забавно, что произошло это в Люблине, где в 1569 году была подписана Уния и появилась Речь Посполитая. Но никто специально под это не подгадывал, просто приграничный Люблин действительно удобное для встреч место.

Документ предоставлял право украинцам, русским, русинам и белорусам переехать в Советский Союз. В свою очередь поляки и евреи могли вернуться в родную страну, при условии, что имели гражданство Польши до 17 сентября 1939 года – времени ввода советских войск в Западные Украину и Белоруссию.

По Люблинскому договору украинцы переезжали в СССР из десяти польских уездов. Если кто-то жил в других, помимо обозначенных в соглашении, то они тоже могли свободно переселиться. То же самое касалось поляков из Галиции и Западной Белоруссии и Литвы.

Всем полагалась компенсация за имущество. Даже то, которое было утеряно в результате военных действий. Для этого бралась справка об оставляемой недвижимости и уже на новом месте выплачивалась необходимая сумма.

И она была весьма значительной – 5 тысяч рублей. Для понимания можно вспомнить, что Шарапов из фильма «Место встречи изменить нельзя», время действия которого совпадает с моментом переселения, запросил с бандитов именно такую сумму и она тем показалась ну очень большой.

Но и это еще не все. На каждого члена семьи выплачивалось дополнительно по 1 тысяче рублей. А поскольку семьи были довольно большими, то выходила весьма круглая сумма – хватало и дом построить, и хозяйством обзавестись, да еще и осталось бы.

И это при том, что выселяли тоже не с пустыми руками. Каждой семье дозволялось привезти с собой до двух тонн любого груза. Можно было пригнать весь имевшийся скот, вплоть до последней курицы. А если на полях оставался урожай, ведь переселяли не в один день, то полагалась компенсация и за него.

Поляки получали ровно столько же, но в пересчете в злотые. И этого тоже вполне хватало.

Одним словом, условия предоставлялись более чем хорошие.

Первыми, и с радостью, откликнулись жители Лупковского и Дукльского перевалов – по ним война прошлась больнее всего – уничтожила все что было. Так что переезд на Украину на предоставляемых условиях действительно казался подарком небес. И действительно – приехали и все обещанное получили. За ними потянулись другие.

Но с нового 1946 года процесс заметно замедлился. Вначале этому мешала зима – все же значительную часть пути преодолевали пешком, а со скарбом в две тонны это делать по бездорожью было непросто. Ведь до ближайшей железнодорожной станции, а вагоны тоже предоставляли, могла быть сотня километров от какого-нибудь хутора.

Это были объективные трудности. Но с наступлением весны процесс почти остановился. Вмешался человеческий фактор – взаимная ненависть поляков и украинцев. И глупость польских властей, которые не смогли преодолеть в себе это чувство.

Не успели еще освободить всю Польшу, как опять запустили процесс полонизации. Пример можно увидеть в донесении политуправления 1-го Украинского фронта от 28 декабря 1944 года. Там указывалось, что в селе Венглувка Кросненского уезда в школе учатся 226 украинцев и 2 поляка. Но при этом власти распорядились преподавание вести исключительно на польском языке.

Все это не могло не вызвать возмущения, чем и воспользовались бандеровцы. Они развили бешеную пропаганду – мол отдаем свои земли полякам. При том, что большинство украинских сел были компактными, окружены польским населением. Не забывали пугать выселением в Сибирь и ГУЛАГом. Активно шла вербовка в бандформирования, и не без успеха.

Это в свою очередь привело к тому, что польская сторона, желая обезопасить себя от выступления бандитов, приступила к насильственному переселению. С этого момента оно приобрело черты депортации.

Для этого были привлечены силы 3-й, 8-й и 9-й дивизий польской армии – война к тому моменту закончилась и появилась такая возможность. С 1 сентября по 31 декабря 1945 года было насильственно выселено 80 тысяч украинцев. Это затронуло, главным образом, четыре уезда – Перемышльский, Любачовский, Залесский и Саноксский.

В 1946 году депортация получила еще больший размах – из Краковского, Ряшенского и Любленского воеводств выселили 482 тысячи человек. На завершающем этапе польские войска применяли уже и огнестрельное оружие, имелись жертвы среди мирного населения.

В свою очередь польские националисты всячески препятствовали переселению поляков из республик Советского Союза. Они были уверены, что США вскоре помогут им восстановить Польшу в границах 1939 года. Но советское правительство насилия не применяло.

Рядовые поляки оказались умнее, а предложенные условия посчитали приемлемыми. Поэтому по польским данным переехало более 1 млн человек. Нынешняя украинская власть утверждает, что лишь чуть более 200 тысяч. Но стоит отметить, что вернулось в Польшу одних только евреев 140 тысяч, которые потом были репатриированы в Британскую Палестину. То есть в нынешний Израиль.

А вот украинцев переехало в СССР чуть более 500 тысяч. Еще около 150 тысяч поляки потом переселили на северо-западные земли, которые раньше принадлежали Германии для замещения немецкого населения. 6 мая 1947 правительства Польши и СССР объявили, о завершении программы переселения.