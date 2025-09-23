Чего не стоит делать 24 сентября

В православном календаре вспоминают преподобную Феодору (Теодору) Александрийскую. А по народному календарю - Федорин день или Федоры-обдеры.

Прозвище дня связано с тем, что сейчас неубранные колосья часто обдирал сильный ветер. Начинались дожди, и про день часто говорили: "В Федору лето кончается, осень начинается". В этот день было принято носить одежду цвета зерна или желтую. Считалось, что это принесет счастье. Не начинали в этот день новые дела, так как они не принесут удачу. Нельзя было в этот день пачкать подол платья или юбки, считалось, что муж будет пьяницей. Не мыли в этот день голову, чтобы не заболеть. Не собирали осколки разбитой посуды, чтобы большую ссору не провоцировать. Запрещалось поднимать и брать в руки деньги и чужие вещи.

Если на Федору летают пчелы, то зима наступит поздно. Первые заморозки ударили - в октябре тепло еще придет. Увидели кружащих чаек - жди сильный ветер. В лесу много грибов - зима будет снежной, а заметили еще и змей - сильные морозы нагрянут.