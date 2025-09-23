Как в СССР аэробика стал ритмической гимнастикой и «народным» спортом

В 80-е годы в СССР начали просачиваться с Запада вещи, казавшиеся диковинными и прекрасными. «Вареные» джинсы, первые признанные властями рок-группы, фирменные кроссовки. Телевидение начало радовать зрителей первыми зарубежными сериалами и… передачей «Ритмическая гимнастика», от которой были без ума и мужчины и женщины.

Первый выпуск «Ритмической гимнастики» вышел в эфир на советском телевидении в конце 1984 года. Всего 2 годами раньше в США начали показывать «Аэробику» с легендарной Джейн Фондой. В СССР передачу восприняли неоднозначно. Сразу появилось немало негативных отзывов о «тлетворном влиянии Запада» и даже обвинения в порнографии.

Несмотря на это, уже с 1985 года «Ритмическая гимнастика» начала регулярно выходить на Первой программе Центрального телевидения. Ее показывали утром в воскресенье, а повторы выходили в будние дни. Так продолжалось 7 лет и за это время показали 12 сезонов с 10 разными ведущими.

Самые преданные поклонники

Хотя целевой аудиторией передачи были женщины, следящие за фигурой, наибольшей популярностью она пользовалась все же у мужчин. Больше всего ее поклонников было среди солдат срочной службы и заключенных. Военнослужащие и обитатели тюрем и лагерей не только жадно смотрели каждый выпуск, но и активно писали ведущим.

Одна из них, гимнастка Наталья Ефремова, вспоминала, как это происходило:

«Письма приходили. Самые основные два источ­ника — это была советская армия и зона. Из тюрьмы обещали исправиться, звали замуж. Из армии — просто рассказывали о том что за отличное пове­дение они были награждены просмотром телепрограммы, влюбились, понравилась».

Много поклонников у «Ритмической гимнастики» нашлось в южных республиках. Темпераментные мужчины с Кавказа и Средней Азии бросали все и спешили к телевизорам, едва заслышав вступительную музыку передачи. Конечно же их интересовали не упражнения, а подтянутые тела девушек в облегающей одежде.

Была и особая группа почитателей воскресного шоу — меломаны. Написанная специально для передачи электронная музыка была необычной для слуха советских граждан. Она сразу завоевала немало поклонников и ее даже начали выпускать на виниловых пластинках. Также некоторые фанаты записывали звук на кассетные и бобинные магнитофоны прямо с телевизора.

Как появилась аэробика

Ритмическую гимнастку часто называли на зарубежный манер — аэробикой. Слово это появилось еще в 60-х и обозначало гимнастику с упражнениями невысокой интенсивности под ритмичную музыку. Автором термина стал американский физиолог Кеннет Купер. В 1968 году он выпустил книгу «Аэробика», рассказывающую об основных положениях нового вида спорта и его пользе.

© Джейн Фонда

Тогда гимнастика не вызвала особого интереса. Бум начался только через 20 лет, когда аэробику начала демонстрировать звезда фильма «Барбарелла» Джейн Фонда. Картина была смесью фантастики с эротикой, прекрасно принятой публикой в США и Европе. Сама Фонда в 70-х на съемках «Китайского синдрома» серьезно травмировала лодыжку и ей грозила хромота.

Звезда нуждалась в щадящем комплексе тренировок, не нагружающих ногу, но позволяющих оставаться в отличной форме. Для актрисы создали специальную версию аэробики с особыми упражнениями. Она отлично сжигала калории и быстро давала результат. Вдохновленная эффективностью комплекса Фонда написала книгу «Jane Fonda’s Workout Book».

От книги к пластинкам и видеокассетам

Издание быстро стало бестселлером и разошлось тиражом более 2 млн экземпляров. В то время фитнес был совсем не таким, как сейчас. В тренажерных залах женщины были большой редкостью — это была чисто «мужская территория». Джейн Фонда показала, что для приведения тела в порядок вовсе не обязательно тягать «железо» вместе с потными и сердитыми парнями. Для этого вполне достаточно небольшого коврика, музыки и пары легких гантелей.

Успех книги вдохновил Джейн Фонду на выпуск аудио уроков на виниловых пластинках, а потом и на создание телепередачи. В 1982 году вышел первый выпуск «Jane Fonda’s Workout». Передача стала невероятно популярной на Западе. Это было начало эпохи видеомагнитофонов и уроки Фонды разошлись по миру на VHS тиражом 17 млн экземпляров.

Это был грандиозный успех, ведь в начале 80-х в США лишь у 10 процентов населения была такая аппаратура. В СССР в то время видеомагнитофон и вовсе был у отдельных счастливчиков. Именно для них правдами и неправдами привозили из-за рубежа заветные кассеты. Их переписывали и распространяли, в основном в Москве. О новой моде узнали на Центральном телевидении и после некоторых колебаний решили выпустить советскую адаптацию «Аэробики».

Как аэробика стала ритмической гимнастикой

Для консервативной советской публики слово «аэробика» было диковинным и непонятным. Поэтому придумали термин «ритмическая гимнастика». Посоветовавшись, чиновники от телевещания решили не копировать комплекс упражнений Фонды, а разработать свой, советский. За дело взялись институты физкультуры, оперативно создавшие похожую систему. Ее даже утвердили в Министерстве здравоохранения СССР.

В 1984 году начались съемки новой телепередачи. В первом выпуске участвовали обычные девушки спортивного телосложения. Но уже во втором их заменили на профессиональных гимнасток. Но первой ведущей стала фигуристка, чемпионка Олимпиады-80 Наталья Линичук. Потом спортивное телешоу вели другие спортсменки, чаще всего гимнастки.

«Ритмическая гимнастика» выходила на экраны вплоть до развала СССР в 1991 году. Самым лучшим за все годы считается выпуск 1987 года, снятый на пляже в Сочи. Он так и назывался «На море». Девушки выступали в купальниках и коротких шортах, а вела передачу гимнастка Светлана Рожнова.

В чем секрет успеха передачи?

По замыслу создателей, целевой аудиторией «Ритмической гимнастики» были женщины в возрасте от 30 до 55 лет. Обычно у них уже есть семья, дети, а значит нет времени на походы в спортзалы. Да и залы такие были далеко не везде. Аэробикой можно было заниматься даже дома. При этом не нужно было бороться с комплексами, показывая другим недостатки фигуры.

Для тренировок нужно было проветрить помещение, постелить на пол коврик, надеть спортивную одежду, не сковывающую движения. Такие указания давали ведущие в начале каждого выпуска. Женщинам нужно было просто повторять движения за девушками на экране.

Элементы гимнастики были довольно примитивными и однотипными. Для выполнения упражнений не требовалась специальная физическая подготовка. При должном усердии рано или поздно получалось почти у всех. Это мотивировало домашних гимнасток и давало стимул продолжать тренировки. При интенсивном и правильном выполнении движений, при определенной диете, потеря лишнего веса была гарантирована.

В конце 80-х выпуски «Ритмической гимнастики» начали записывать на видеокассеты. Почти в каждом доме, где на почетном месте стоял видеомагнитофон, была хотя бы одна такая кассета. Пластинки с упражнениями под музыку тоже были в цене. Они считались одним из лучших подарков женщине на 8 марта.