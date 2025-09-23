Исчезнувшие бесследно: какие знаменитые люди пропали без вести

Пропажа человека — всегда трагедия. Но когда бесследно исчезают знаменитости, дети магнатов или гениальные изобретатели, это порождает особый шлейф загадок, версий и легенд. Истории этих людей до сих пор будоражат умы искателей приключений и следователей.

Майкл Рокфеллер

В 1961 году Майкл Рокфеллер, сын губернатора Нью-Йорка и наследник несметного состояния, отправился в экспедицию в джунгли Новой Гвинеи. Его манила не жажда наживы, а страсть к этнографии. Он мечтал заполучить редчайшие ритуальные артефакты племени асматов, славившихся своими традициями каннибализма.

Перед вылазкой шаман предупредил его о «маске смерти» на лице, а местные жители уговаривали не плыть на перегруженном катамаране. Рокфеллер не послушался.

Закончилось это почти фатально. Плот перевернулся, и люди едва добрались до берега. Места эти также славились своими крокодилами-людоедами, поэтому соратникам Майкла ещё повезло. Сам же Рокфеллер исчез.

До сих пор не утвердилась официальная версия причин пропажи самого богатого наследника мира. Считается, правда, что его съели людоеды, астматы, к которым он шел за артефактами.

Если это так, то это можно воспринять как последнюю дань - каннибалы Новой Гвинеи едят человека из большого уважения к нему.

Рауль Валленберг

Шведский дипломат, спасший десятки тысяч венгерских евреев, исчез в январе 1945 года в Будапеште, занятом советскими войсками. Долгие годы его судьба была тайной. Позже всплыли свидетельства: Валленберга видели в московской Лефортовской тюрьме. По версии генерала КГБ Судоплатова Валленберга арестовали по личному приказу Булганина, а в 1947 году убили по указанию Молотова. По мнению генерала, Раулю Валленбергу ввели смертельную инъекцию, а его тело было сожжено в крематории Донского монастыря.

Существует и версия, что Валленберг до сих пор жив. Бывшие узники Озерлага поляки Цихоцкий и Ковальский утверждали, что общались с Валленбергом на одном из пересыльных пунктов. По другим свидетельствам, его видели также в других лагерях и Владимирском централе. Поляки также утверждали, что он был жив и в октябре 1959 года.

Кроме того, члены шведской комиссии, приезжавшие в Москву в 2000 году по делу Валленберга, не исключали, что он может быть жив.

Джимми Хоффа

Джимми Хоффа был олицетворением того, какими обычно показывают в американских фильмах профсоюзных боссов. Он выбился в люди с самого низа социальной лестницы и в 1952 году стал лидером профсоюза грузового транспорта.

К 1957 году коррупция в его ведомстве достигла такого уровня, что Сенат США учредил специальный комитет во главе с сенатором Джоном Макклелланом, однако «прищучить» Хоффу удалось только в 1964 году. Он бы осужден на 8 лет за попытку подкупа члена Большого жюри, в тот же год он получил ещё 5 лет за мошенничество со средствами пенсионного фонда. Однако из 13 лет Хоффа отсидел только пять - в 1971 году Никсон своей властью сократил срок Хоффу до отбытого.

Хоффа вышел, ему дали серьезную пенсию в два миллиона долларов, но запретили заниматься профсоюзной деятельностью.

Тогда Хоффа решил начать с того, откуда шел, и задумал вернуться в детройтскую организацию. Однако осуществить свой замысел он не успел. 30 апреля 1975 года Джимми Хоффа бесследно исчез. Последний раз его видели на ресторанной парковке в пригороде Детройта Блумфилд-Тауншип около трех часов пополудни. До этого он позвонил из автомата жене и сказал, что его «кинули». На стоянке нашли открытую машину Хоффы, но от него и след простыл. Исчезновение Хоффы до сих пор считается в США «притчей во языцех», историю обыгрывают в фильмах и сериалах.

Сигизмунд Леваневский

В 1937 году на совещании у Сталина летчик-герой Сигизмунд Леваневский встал и сказал: «Товарищ Сталин, я хочу сделать заявление». «Заявление?» — спросил Сталин. «Я хочу официально заявить, что не верю Туполеву, считаю его вредителем. Убеждён, что он сознательно делает вредительские самолёты, которые отказывают в самый ответственный момент. На туполевских машинах я больше летать не буду!». Туполев сидел напротив. Ему стало плохо.

Эта сцена, описанная в воспоминаниях другого летчика-героя - Байдукова, поставила намеченный трансарктический перелет под угрозу срыва.

Лететь решили на экспериментальном самолете ДБ-1. На следующий день после старта Леваневский по рации сообщил об отказе правого двигателя и плохих метеоусловиях. Больше на радиосвязь он не вышел. И больше ни его, ни самолет никто не видел.

Существуют разные версии произошедшего, но ни одна их них не нашла пока подтверждения. Район поисков самолета растянут от Якутии до Аляски. В прошлом году экспедиция РГО нашла обломки неизвестного самолета на Ямале, однако официального подтверждения того, что это был самолет именно Леваневского, пока нет.

Владимир Александров

Владимир Александров был талантливым человеком - в науке и в жизни. Он говорил на английском языке с любимым американцами техасским акцентом и был душой компании. В заграничных командировках он жил не в гостиницах, а у своих иностранных друзей. Его ценили за необыкновенную харизму и открытость.

Александров был теоретиком «ядерной зимы». В 1983 году он с группой ученых представил доклад, на котором убедительно доказал, что даже применение 30% существующих на тот момент ядерных вооружений поставит жизнь на Земле под угрозу, а планета не сможет вернуться к своему прежнему состоянию.

В 1985 году Владимир Александров принимал участие в конференции в Испании. Перед возвращением в Москву он решил прогуляться, вышел из отеля и исчез. Больше его никто не видел. Главная версия исчезновения - физик был похищен спецслужбами.

Рудольф Дизель

Финансовый кризис 1913 года окончательно разорил изобретателя Рудольфа Дизеля, но у него по-прежнему были надежды на благополучный исход. 29 сентября 1913 года он сел в Антверпене на пароход "Дрезден" и отправился в Лондон - открывать свой новый завод. Больше Рудольфа Дизеля никто не видел.

Версий исчезновения несколько. По одной - Рудольф Дизель упал с корабля во время сердечного приступа. Тело похожего на него человека выловили 30 сентября, однако однозначного признания того, что выловленный утопленник был Дизелем нету до сих пор.

На это есть несколько причин. Во-первых, семье Дизеля как-то удалось наладить финансовый вопрос. Якобы, они продали патенты исчезнувшего главы семьи. Однако будь все так ладно с патентами, почему сам Дизель не продал их, чтобы спасти семью от голода? Дизельный двигатель уже не был "чудом века". Его умело копировали и знали его устройство.

Во-вторых, по делу исчезновения опрашивалось масса свидетелей, но компетентных из них только три: два друга Дизеля и стюард. Все они едины в своих показаниях, но друзья Рудольфа могли просто следовать заранее заготовленной легенде, а стюард был просто подкуплен.

В ночь перед исчезновением Рудольф Дизель закрылся в своей каюте, закончил приготовления ко сну (разложил пижаму и повесил у кровати заведенные часы). Его шляпу и плащ нашли на палубе.

Показательно и то, что в списках пассажиров парохода фамилии Дизеля не было, а из обнаруженных на корабле "вещей Рудольфа Дизеля" нет ни одного предмета, который бы принадлежал ему со 100% достоверностью. Ни бумажника, ни паспорта, ни записной книжки, ни чертежей.

Всё словно говорит о том, что на корабль изобретатель и не заходил, а все свидетели, включая детей Дизеля, могли быть заинтересованы в сокрытии правды.