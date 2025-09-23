Зачем Петр I заказал неприличный портрет жены своего повара

Петр Великий славился не только грандиозными реформами, но и неукротимым нравом и своеобразным чувством юмора. Он любил не только шутить сам, но и ценил остроумие в других. Одним из таких придворных «шутей» был его личный повар, Ян (Иоганн) Фельтен, отношения с которым напоминали запутанный комедийный сериал с элементами взаимной мести.

© Жан-Марк Натье "Пётр I"

«Австерия четырех фрегатов»

В 1703 году датчанин Ян Фельтен, дядя знаменитого архитектора Юрия Фельтена, открыл в самом сердце нового города, на Санкт-Петербургском острове, трактир «Австерия четырех фрегатов». Это заведение быстро стало центром светской жизни столицы: здесь собирались чиновники, офицеры, купцы и корабельные мастера.

Вскоре постоянным посетителем австерии стал и сам основатель города. Петр I, который, по свидетельствам историков, почти постоянно питался всухомятку, был покорен кухней Фельтена. Императора угощали устрицами, лимбургским сыром, копченой рыбой и даже экзотическим по тем временам мороженым. Уже в 1704 году Фельтен получил почетный титул «кухмейстера его величества», а его трактир стал неофициальной столовой для петербургской элиты.

Известно, что в 2 января 1716 года Петр и Меншиков также находились в данном заведении и зажигали фейерверки. «По окончании оного, паки быв мало в австерии, разъехались по домам».

Не только кухня, но и шутки

Впрочем, Петра, который, как известно, был неприхотлив в еде и предпочитал простые блюда вроде перловой каши или кислых щей, сближала с Фельтеном не только кухня. Император и повар неплохо поладили и в повседневной жизни. Так, в издании «Петр I» (составитель Я.А. Гордин), упоминается о том, что император был милостив и внимателен к Фельтену, однако любил подтрунивать над ним, называя «шведом». Петр знал о происхождении своего кухмейстера, но также знал и о том, что тот терпеть не мог шведов. Вообще, Ян Фельтен был объектом постоянных шуток правителя. Мало того, про личного повара императора в народе ходило множество анекдотов.

Взаимная месть

Иоганн Фельтен, по всей видимости, немного обижался на Петра. А, может быть, делал вид, что обижается. По крайней мере Фельтен, судя по всему, нередко разглашал семейные тайны императора. Однажды, как указано в издании «Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России» (Искусство, 1990 год), Фельтен якобы в очередной раз раструбил всей округе о том, что Петру наставили рога. Император, узнав об этом, тоже захотел посмеяться над своим мундкохом, а для этого заказал в Голландии картину, на которой был изображен он сам, ласкающий жену Фельтена. Главный повар, тоже отраженный на полотне, играл в момент измены жены на трубе. Эта картина и сегодня хранится в Петергофе.

За эту ли картину или за другие шутки в свой адрес Ян Фельтен, переживший Петра, «мстил» императору и после смерти. Как-то раз, как пишет Наум Синдаловский в своей книге «История Петербурга в преданиях и легендах», Фельтен посетил Кунсткамеру, где хранились одежда и другие вещи Петра, указав на трость, сказал своему зятю Шумахеру: «Эту мебель можно бы и спрятать, чтобы она не всякому на глаза попадалась, может быть у многих, так же как и у меня, зачешется спина, когда они вспомнят, как она прежде у них по спине танцевала». Так что Петр был вовсе не так милостив к своему повару, как утверждали некоторые его современники. Не зря Синдаловский отмечает, что император редко прощал проступки, сделанные «с намерением или по небрежению».