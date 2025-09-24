Что празднуют 24 сентября в России и мире

24 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют Праздник законченности дел, День незапланированных безумств и Международный день караванщика.

Праздник законченности дел

Праздник законченности дел — это возможность завершить начатое вопреки прокрастинации и лени. Это торжество учреждено с целью помочь людям «сбросить гору с плеч», завершив работу над какими-либо важными задачами, решение которых постоянно откладывалось.

День незапланированных безумств

В День незапланированных безумств нужно «разбавлять» ежедневную рутину внезапными, но приносящими радость поступками. Можно спрыгнуть с парашютом, покататься на скейтборде или роликах, спонтанно поехать в другой город или просто вести себя немного «безумнее» обычного.

Международный день караванщика

Международный день караванщика в 1995 году учредила Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций. Праздник отмечается 24 сентября, так как в эту дату в 1564 году родился британский мореплаватель Уильям Адамс. Торжество справляют дальнобойщики, команды торговых кораблей и все те, кто причастен к перевозке грузов на большие расстояния.