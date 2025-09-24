Древнейшие мумии переписывают историю мира

Международная группа ученых обнаружила, что первые преднамеренные мумии создавались в Юго-Восточной Азии 10-12 тысяч лет назад. Это задолго до египетских мумий.

© runews24.ru

Сенсационное открытие международной группы ученых переворачивает традиционные представления о истории мумификации. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS, первые преднамеренные мумии создавались не в Египте или Южной Америке, а в Юго-Восточной Азии и Южном Китае 10-12 тысяч лет назад.

Ключом к разгадке стала неестественная скорченная поза скелетов, обнаруженных в захоронениях по всей Азии. Ученые предположили, что тела подвергались особому ритуалу: после связывания в позе эмбриона их коптили над тлеющими углями. Передовые методы анализа костной ткани подтвердили, что на костях сохранились следы длительного воздействия дыма и сажи, но не высокотемпературного горения.

Эту древнюю традицию удалось подтвердить благодаря современным практикам народов дани, которые до сих пор создают мумии методом копчения. Исследователи отмечают, что в жарком влажном климате Азии копчение было единственным эффективным способом сохранения тел.

Открытие также подтверждает «двухслойную» модель миграции в регион и свидетельствует о сложных духовных представлениях древних обществ, их связи с культом предков и стремлении сохранить видимое присутствие умерших среди живых.

