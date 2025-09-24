Мужчина отправился с женой в отпуск мечты и лишился речи

Авиакомпанию American Airlines обязали выплатить 9,6 миллиона долларов (более 800 миллионов рублей) пассажиру, перенесшему два инсульта перед и во время полета. Об этом сообщает таблоид New York Post.

Уточняется, что случай произошел на рейсе из Майами в Мадрид в ноябре 2021 года, однако федеральное жюри присяжных в Сан-Хосе признало American Airlines ответственной за несоблюдение собственных протоколов оказания помощи только в четверг, 18 сентября.

По данным издания, 67-летний Хесус Пласенсия отправился с женой Марией Марселой Таванцис в отпуск мечты в Испанию. Незадолго до посадки у мужчины случился микроинсульт, и он на короткое время лишился речи и потерял способность брать в руки предметы. Супруга Пласенсии сообщила о произошедшем экипажу и пилоту, но те лишь отделались шуткой.

В иске, поданном парой в федеральный суд в 2023 году, указано, что правила American Airlines требуют от членов экипажа сообщать о подобных инцидентах медицинскому персоналу, чего они не сделали.

После взлета у Пласенсии случился второй, более тяжелый инсульт, и уже в Испании его пришлось госпитализировать. Мужчина провел в больнице три недели перед возвращением домой в США. В судебных документах также говорится, что Пласенсия до сих пор не может говорить и писать и нуждается в круглосуточном домашнем уходе и интенсивной реабилитации. Пара утверждает, что, если бы экипаж следовал протоколам, состояние мужчины могло бы быть лучше.

Ранее российскую авиакомпанию S7 обязали выплатить почти 200 тысяч рублей за плохое обращение с пассажиром-инвалидом. Он не попал на рейс, так как слишком долго ждал специальную машину для транспортировки на борт.