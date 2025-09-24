Почему учеба в гимназиях Российской империи была бы адом для нынешних школьников

Жалующиеся на трудности современного школьного обучения, не могут себе представить, насколько они счастливы и свободны. Чуть больше ста лет назад школьное обучение было неразрывно связано с такими понятиями, как зубрежка, карцер, розги и чинопочитание. Тем не менее в Российской Империи даже к такому «карательному» образованию доступ был не у всех. Желающих учиться в гимназиях было гораздо больше, чем свободных мест. Кроме этого, не всем детям такая учеба полагалась по статусу их родителей в обществе.

Неграмотная империя

Российский драматург Сергей Аксаков, живший в первой половине 19 века, описывал свое впечатление от учебы в казанской гимназии так: «Боже мой! Как все показалось мне противно!». Потомственный аристократ из старинного дворянского рода старательно записывал в своих мемуарах все тяготы гимназической жизни. Среди них холод в жилых комнатах, подъем еще до рассвета, драки по утрам возле умывальников, хождение маршем на молитву и постоянное недоедание.

Аксаков поступил в гимназию в 1801 году, когда правила образования для дворян были максимально суровыми. К концу 19 столетия они несколько смягчились. Тем не менее сказать, что дети учились в атмосфере любви и заботы было нельзя. Несмотря на все ужасы гимназического образования, в гимназию стремились поступить любой ценой. Гимназист был на голову выше своих обычных ровесников по всем статьям, начиная знаниями, и заканчивая этикетом.

До прихода к власти большевиков в 1917 году, в России не существовало обязательного образования. В царской России большинство граждан не умели даже читать и писать. Всеобщая перепись населения, проведенная в 1897 году, показала удручающую картину. Оказалось, что две трети населения империи были неграмотными.

Обучение для избранных

В дореволюционной России существовало несколько видов школьных учебных заведений. Но наиболее привилегированной считалась семилетняя гимназия. Там обучались дети дворян и купцов, зажиточных горожан и наиболее преуспевающих разночинцев (интеллигенция).

Те, кто не мог себе позволить гимназию, отдавали детей в земские школы или реальные училища. Дети крестьян, в лучшем случае, могли рассчитывать на курс чтения, письма, арифметики и слова божьего. Для этого в деревнях были сельские и церковные школы. Поступить в университет напрямую могли только выпускники гимназий.

Власти изо всех сил старались не допустить к поступлению в гимназии детей низших сословий. Годовая оплата учебы одно время составляла 25 рублей, что можно было сравнить с месячной зарплатой заводского рабочего. Эта сумма была доступна для многих, поэтому родители из бедной среды старались устроить туда своих детей. Чтобы этого не допустить, стоимость обучения постепенно пересматривали в большую сторону.

© Урок геометрии в женской гимназии. Начало 20 века

В 1887 году правительство приняло позорный дискриминационный «циркуляр о кухаркиных детях». В нем настоятельно рекомендовалось администрации гимназий отказывать в поступлении детям из бедных семей. Объяснялось это тем, что нищие, но образованные люди могут восстать против действующей власти. В итоге так и случилось.

Гимназическая дисциплина

Для счастливчиков, поступивших в гимназию, детство тут же заканчивалось. В 19 столетии за провинности учеников младших классов секли розгами. Делали это не для галочки, а от души, так что потом сидеть было больно. Правда, били в основном за дело. Вот что пишет об этом писатель Павел Засодимский, выпускник гимназии:

«Розги навсегда останутся одною из самых темных страниц истории нашей школы. Ни одного путного человека не вышло из числа тех воспитанников, которых драли, как сидоровых коз: из них вышли пьяницы, развратники, забулдыги».

© Наказание розгами

Правда, постепенно «палочная дисциплина» поощрялась все меньше, а в 1864 году розги были запрещены. Для этого издали новый Устав для учебных заведений. Интересно, что когда документ попал в руки европейским педагогам, те возмутились. Немцы, французы, британцы и голландцы считали, что запрет порки разрушит систему образования.

Но розги были не единственным методом дисциплинарного воздействия на гимназистов. В первой половине 19 века широко использовался и карцер. Это было пустое помещение без окон, надежно изолированное от внешнего мира. В гимназический застенок можно было попасть за серьезные проступки. К ним относились курение, попытка пронести в гимназию табак, драки. В карцере ученика могли держать от 5 до 16 часов, в зависимости от тяжести проступка.

Гимназисты всегда ходили в форме. При этом существовало такое понятие, как честь мундира, который нельзя было опозорить. Для гимназисток правила были максимально жесткими. Девочкам запрещалось выходить из дома после 8 часов вечера. Также они не могли сидеть на скамейках у магазинов, ходить в кинематограф, посещать мероприятия в клубах. Даже для такого серьезного мероприятия, как поход в театр, гимназистки должны были получить письменное разрешение.

Гимназии и идеология

Гимназическое образование в Российской империи было насквозь пропитано идеологией. Власти хотели, чтобы дети выходили из гимназий богобоязненными и преданными царю и отечеству. Каждый учебный день непременно начинался с исполнения гимна «Боже, Царя храни!». Такой предмет, как Закон Божий считался одним из основных и ставился на одну ступеньку с математикой и географией.

При этом начиная с 1829 года гимназисты были свободны в своем вероисповедании. Закон предписывал назначать им наставников с учетом религиозной конфессии. Несмотря на это, все были обязаны учить латинский язык. Гимназии не зря назывались классическими. В них большое внимание уделялось изучению древних языков — латыни и греческого. С какого-то момента греческий стал предметом по выбору, а вот от латыни уйти не мог никто.

Латынь была самым ненавистным для гимназистов предметом. За ним, что неудивительно, следовал Закон Божий. Несмотря на название, это был предмет не духовный, а в первую очередь идеологический. Детям вкладывали в голову мысль, что любая власть в России от бога и нужно смириться с любыми ее гримасами. Как мы видим, проработка гимназистов царскую власть не спасла. Именно бывшие выпускники классических гимназий стояли во главе двух революций, которые привели к власти большевиков.