Нейросеть помогла женщине разбогатеть

Жительница США выиграла в лотерею с помощью ChatGPT. Об этом сообщает Newsweek.

Женщина по имени Кэрри Эдвардс выиграла 150 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей) в лотерее Powerball после того, как искусственный интеллект подсказал ей выигрышную комбинацию.

«Эй, чат... поговори со мной об 1,7 миллиарда выигрыша и скажи, есть ли у тебя числа для меня», — так пожилая американка обратилась к нейросети.

Чат-бот предупредил, что «все зависит от удачи», но все же предложил несколько чисел. Эдвардс потратила дополнительный доллар на опцию PowerPlay, что утроило ее выигрыш. Получив уведомление о победе, она сначала приняла его за сообщение от мошенников.

Эдвардс сразу же пожертвовала все выигранные средства трем организациям: Ассоциации по борьбе с фронтотемпоральной дегенерацией (болезнь, которая унесла жизнь ее мужа-пожарного), ферме Shalom Farms и Обществу помощи ВМС и морской пехоте.

«Я знала, что нужно отдать все деньги, раз уж мне так повезло», — объяснила Эдвардс свой поступок.

