Ритуальная казнь: во имя какого божества татаро-монголы убивали русских князей

31 мая 1223 года на берегу реки Калки произошла одна из самых драматичных битв в истории Древней Руси. Это сражение навсегда вошло в летописи как пример крупного военного поражения и крайней жестокости победителей – татаро-монголов. Они выбрали для своих пленников необычайно жестокий способ казни, который был продиктован их верованиями и ритуалами.

© Соцсети

Ритуальная казнь

После победы монголы отказались от предложенного выкупа за жизни русских князей – они решили принести их в жертву. Пленников, среди которых были киевский князь Мстислав Романович, черниговский князь Мстислав Святославич, козельский князь Василий Мстиславич и другие, монголы уложили под деревянные настилы, на которых затем устроили пир. Победители ели, пили, веселились, поднимая чаши с кумысом, в то время как под досками умирали раздавленные князья.

Выбор такого способа убийства был не случаен. Монголы, как и многие другие кочевые народы Центральной Азии, придерживались строгих ритуалов, связанных с жертвоприношениями. Они верили, что кровь жертвы не должна проливаться, чтобы жизненная энергия (сульдэ) не покинула этот мир. Такая смерть считалась почетной, ведь сульдэ умирающего могла быть использована для блага рода или укрепления могущества победителей.

Что такое сульдэ

Понятие «сульдэ» занимало центральное место в верованиях монголов. Так называлась одна из душ человека, животного или божества, которая содержала жизненную силу, удачу и защищала своего обладателя. Интересно, что монголы называли «сульдэ» также боевое знамя, полагая, что в нем сосредоточена часть души правителя или военачальника. Именно эта сакральная субстанция, по их мнению, обеспечивала победы в битвах, защищала народ и приносила процветание.

Особенно почиталась сульдэ Чингисхана, под руководством которого монголы создали огромную империю. Считалось, что его сульдэ способно защитить весь народ и даровать ему непобедимость. Более того, шаманы даже проводили специальные обряды, чтобы привлечь сульдэ верховного бога Тэнгри и заручиться его поддержкой. Человеческие жертвоприношения играли важную роль в этих ритуалах. Шаманы верили, что смерть без пролития крови позволяет «поймать» сульдэ умирающего и использовать его силу для благополучия своего народа.

Таким образом, казнь русских князей под настилом, на котором монголы устроили пир, была не просто актом жестокости. Это был ритуал, направленный на то, чтобы символически забрать жизненную энергию побежденных. Согласно верованиям монголов, раздавленные князья становились жертвоприношением верховному богу Тэнгри.