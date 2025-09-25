Как живет самая знаменитая семья «Что? Где? Когда?»

Любители «интеллектуального казино», как называл свое детище «Что? Где? Когда?» прославленный телекрупье Владимир Ворошилов, наверняка помнят Инну Друзь – самого молодого за всю многолетнюю историю программы игрока. Однако в последние годы о дочери легендарного знатока Александра Друзя практически ничего неизвестно: она не появляется на ТВ, не участвует в шумных тусовках. В общем, ничем не привлекает к себе внимание, как это обычно делают другие знаменитости. О том, как сложилась судьба «телевундеркинда», - в нашей статье.

© runews24.ru

Красный пиджак «бессмертного»…

Наверное, нет в России человека, который не знает, кто такой Александр Друзь. Ведь в свое время популярную телеигру «Что? Где? Когда?» смотрели миллионы людей – от мала до велика. Кому-то было просто интересно по ту сторону голубого экрана отвечать на заковыристые вопросы бессменного ведущего Владимира Ворошилова.

Другие мечтали «сделать» знатоков, отправляя им такие вопросы, на которые те не смогли бы ответить. И тогда (по правилам игры) деньги, на которые, собственно говоря, играли в данном «интеллектуальном казино», отправлялись бы непосредственно им. Впрочем, одолеть участников телепрограммы было весьма сложно. Тем более, когда в игре был задействован суперзнаток со стажем Александр Друзь.

Удивительно, но первый магистр игры, обладатель приза «Бриллиантовая сова» и шестикратный обладатель «Хрустальной совы» в повседневной жизни был обычным программистом, школьным преподавателем. Это потом, в годы своей узнаваемости и популярности, он занял пост руководителя телепрограмм на одном из телеканалов северной столицы.

В «Что? Где? Когда?» Друзь – с 1981 года. Впоследствии к нему присоединились дочери Марина и Инна. Причем последняя стала самым молодым игроком за всю историю «интеллектуального казино» - за стол в этом «элитарном клубе» она села в возрасте 15 лет. После первой же игры девушка удостоилась красного пиджака «бессмертного» члена клуба.

Напомним: данная «награда» была введена зимой 1991 года и являлась символом «бессмертного члена клуба», который мог остаться в нем даже при поражении команды в игре. Пиджак, как правило, получал лучший игрок сезона.

Несмотря на высокие интеллектуальные способности дочери Александра Друзя, которые признавали многие маститые игроки, о ней мало что известно вне телеигры. Только то, что после окончания одного из питерских физико-математических лицеев девушка продолжила обучение в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, а также в Университете Пьера Мендеса-Франса в Гренобле и Университете Пари-Дофин.

© Инна Друзь с 15 лет - в знатоках

Став экономистом, Инна трудилась ведущим консультантом отдела корпоративных финансов Промышленно-строительного банка. Затем стала доцентом кафедры финансов в СПБГУЭФ, который когда-то сама окончила. Её лекции в университете, как вспоминают знакомые, собирали полные аудитории. Ведь она объясняла кредитные модели с примерами из игр, где один неверный расчёт - и проигрыш. Вот, пожалуй, и вся официальная информация об Инне Друзь.

Где родились – не сгодились

Оказалось, что дальнейшая жизнь дочери одного из главных телезнатоков сложилась весьма интересно и успешно. В 2006 году Инна вышла замуж за программиста Михаила Плискина, одна за другой на свет появились дочки – Алиса и Алина. Спустя восемь лет после свадьбы семья перебралась за океан и поселилась в солнечной Калифорнии.

Супруги с детьми обосновались в Кремниевой долине - в уютном доме с садом. Глава семейства устроился в отдел разработки алгоритмов компании Google. Инна, к тому времени владевшая, помимо родного, еще четырьмя языками (английским, французским немецким и испанским), начала трудиться в корпорации Flex, где производят гаджеты и медоборудование. Став менеджером по цепочкам поставок, она координировала логистику от Азии до Америки.

© Инна Друзь много лет живет в США

«Здесь проекты как марафоны, - признавалась в одном из интервью Инна Друзь. - Один неверный шаг, и задержка на недели».

По словам героини нашей публикации, в их калифорнийском доме, по-прежнему, звучит русская речь, а за столом – наши национальные блюда. Редкие выходные обходятся без семейных пикников. Благо, обе дочки рядом. Старшая учится дистанционно в международной школе, где изучает кодинг и французскую литературу.

Младшая увлечена волейболом, играет за школьную команду. При этом отец учит девочек языку программирования, а мама – логическому мышлению. Дети, по словам Инны, растут «билингвами с русским сердцем и американской смелостью». Саму же ее отчаянно тянет к Старому Свету.

«Штаты - это работа для Михаила, но я европейка по натуре: люблю компактность, где от музея до кафе – пешком», - не раз признавалась Инна Друзь-Плискина.

Младшая сестра Марина, кстати, давно обосновалась в Париже. Видимо, еще и поэтому Инну так тянет в Европу, не исключают некоторые поклонники «интеллектуального казино», следящие за судьбой «телевундеркинда». Ну а пока мечта не сбылась, помимо основной занятости, старшая дочь Александра Друзя ведет мини-курс по финансовой грамотности для эмигрантов, как сама шутит - «учит бюджетировать в долларах с русским акцентом».

От происходящего в России, в частности, от СВО, Инна и ее семья, судя по всему, дистанцировались, что, впрочем, неудивительно. Ведь они почти два десятка лет живут за рубежом. А вот Александр Друзь в одном интервью призвал рассматривать нынешние времена как интересные. Не более того....