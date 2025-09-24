Как русские поселенцы решали женский вопрос на Аляске

Колонизация Аляски русскими в XVIII–XIX веках стала одним из ярких эпизодов в истории Российской империи. Осваивая новые земли, русские сталкивались с множеством трудностей, среди которых особое место занимала проблема демографического перекоса. Колонисты, состоявшие преимущественно из мужчин – казаков, охотников, купцов и работников Российско-Американской компании (РАК), оказались в условиях острого дефицита женщин. Это создавало бытовые и семейные трудности и ставило под угрозу стабильность и развитие русских поселений на Аляске. Решение же проблемы зачастую шло вразрез с нормами православной морали и официальными правилами.

Сожительство с аборигенками

Одним из самых простых и распространённых способов решения «женского вопроса» на Аляске стало сожительство с местными представительницами коренных народов – алеутками, тлинкитками и другими. Причём, дело было не только в сексуальных потребностях. В суровых климатических условиях Аляски женщина была необходимым помощником в хозяйстве: она готовила пищу, шила одежду, ухаживала за жильём и детьми.

Подобные союзы почти никогда не оформлялись официально. Ведь согласно правилам, мужчина мог взять в жёны женщину-аборигенку только после её крещения. Но многие колонисты не стремились узаконивать свои отношения, так как воспринимали жизнь на Аляске как временный этап. Они планировали вернуться в Россию и там создать семью. В результате многие сожительства с туземками оставались неофициальными, а дети, рождённые в таких союзах, зачастую не имели правового статуса.

Туземная проституция

Особую моральную проблему представлял своеобразный «бизнес», который процветал среди тлинкитов на южном побережье Аляски. Местные жители приводили русским колонистам девушек, предлагая их в качестве временных сожительниц. Всё, что женщины получали от своих партнёров – одежду, украшения, еду, – отбиралось их «хозяевами». Этот обычай вызывал возмущение у некоторых представителей русского руководства. Например, этнограф Кирилл Хлебников, занимавший пост правителя Ново-Архангельской конторы РАК, резко критиковал подобные практики, называя их «гнусными» и обвиняя колонистов в растрате средств на содержание любовниц. Тем не менее, он признавал, что отсутствие женщин могло привести к ещё более пагубным последствиям, включая «противоестественные преступления».

Женский вопрос в Форте-Росс

Проблема нехватки женщин была актуальна не только на Аляске, но и в других владениях Российской империи в Америке, например, в Форте-Росс – колонии на территории современной Калифорнии. Здесь русские мужчины также вступали в сожительство с местными женщинами, преимущественно из племён калифорнийских индейцев.

Согласно переписям 1820–1821 годов, в Форте-Росс проживало 57 туземных женщин, но лишь немногие из них были крещёными. Большинство таких союзов носили временный характер: возвращаясь на север или в Россию, мужчины оставляли своих сожительниц.

Попытки решения

Российское руководство осознавало, что нехватка женщин подрывает основы колониального общества. В 1827 году правитель Аляски Пётр Чистяков предложил отправить в Америку женщин из России. Однако эта идея была отвергнута главным правлением РАК. В ответе Чистякову подчёркивалось, что «добропорядочные женщины» не согласятся ехать в столь отдалённые и суровые места без мужей, а отправка «развратных и штрафованных» противоречила моральным принципам.

Кроме того, руководство компании требовало от колонистов официального заключения браков с их сожительницами. Однако это оказалось непросто из-за нехватки церквей и священников. Во всяком случае именно этим многие мужчины оправдывали свое нежелание узаконить отношения.

В целом же к моменту продажи Аляски США проблема нехватки женщин в русских колониях так и не была полностью решена.