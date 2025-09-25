Истории самых невероятных выигрышей в лотерею

Жительница Подмосковья выиграла в лотерею "Все или ничего", не угадав ни одного числа. Свое везение она называет "чуйкой".

Как сообщает портал "Столото", это не первый выигрыш женщины. В прошлом году жительница Подмосковья Екатерина А., домохозяйка и мама двоих детей, уже становилась счастливой победительницей лотереи от "Столото". Тогда в "Рапидо 2.0" она выиграла 662 538 рублей. Эти деньги семья вложила в развитие своего небольшого бизнеса по продаже одежды. В этом году 12 сентября в 152 720 тираже лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз в размере 56 077 634 рублей. Его обладательницей и стала Екатерина.

"Почему именно на "Все или ничего" у меня упал глаз, я не знаю, была "чуйка". Пару дней подряд я участвовала во "Все или ничего", выигрывала небольшие суммы и на них вновь покупала билеты. На третий день участия в этой лотерее я в последний раз решила купить билеты. Вот тогда меня и настигла удача!", - передает ее слова портал.

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно либо угадать все 12 чисел из 24, либо не угадать ни одного. Екатерина не угадала ни одного числа и стала мультимиллионером.

Полученные средства женщина планирует потратить на погашение ипотеки, взятой на строительство частного дома. На оставшиеся деньги Екатерина хочет построить баню и обеспечить финансовую подушку безопасности на будущее детей.

Как становятся миллионерами

Крупнейший выигрыш в лотерею выпал в ноябре 2017 года пенсионерке из Воронежской области Наталье Власовой. Она стала обладательницей суммы в 506 миллионов рублей (до вычета налога на выигрыш). Причем узнала она о победе спустя неделю после розыгрыша тиража: подошла к серванту, увидела покрывшийся пылью билет и вспомнила, что надо его проверить... Проверку доверила дочери, та увидела сумму и, конечно же, сначала не поверила. Но - все сошлось.

"Мечтать, как потратить эти деньги, мы стали, когда и не знали о выигрыше", - призналась тогда Наталья Петровна.

Пережив первый шок и нашествие досужих журналистов, семья Власовых стала распоряжаться выигрышем: построили большой дом в родном райцентре Панино, купили хороший автомобиль, не забыли о родственниках. По некоторым данным, серьезные суммы победительница выделила на благотворительность.

Супруги из Екатеринбурга Оксана и Николай Мирошниченко, по профессии водители, выиграли полмиллиарда в 2019-м. Об их судьбе известно меньше. Через некоторое время после победы уральские журналисты попытались узнать о жизни богачей и выяснили, что те до сих пор трудятся по специальности: во всяком случае, Оксана продолжала водить трамвай.

В том же 2019-м такие же полмиллиарда выиграли супруги Дороговы из Санкт-Петербурга - слесарь Сергей и гардеробщица Любовь. Тогда они признавались, что хотят устроить большой шопинг, съездить в путешествие и купить дачу - вполне посильно по средствам. Получилось ли осуществить задуманное, неизвестно. Вообще обращает на себя внимание, что лотерейные мультимиллионеры, пережив ажиотаж и внимание прессы, стараются уйти в тень - не в финансовом смысле, а в самом просто человеческом. Не зря ведь говорят, что деньги любят тишину. Как и их обладатели.