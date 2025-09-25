Что в России и мире празднуют 25 сентября

25 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День тикающих часов, Всемирный день мечты и День комиксов.

© Вечерняя Москва

День тикающих часов

День тикающих часов посвящен скоротечности времени. В этот праздник многие люди задумываются о том, что они успели сделать за жизнь или определенный отрезок времени, и о том, что им предстоит сделать и сколько времени придется на это потратить. Некоторые в эту дату также изучают историю часов.

Всемирный день мечты

Всемирный день мечты в 2012 году учредил преподаватель Колумбийского университета Озиома Эгвуонву. В этот праздник принято встречаться со своими друзьями и родными и говорить с ними о планах на будущее и своих мечтах. 25 сентября можно также составить список задач, которые нужно решить для исполнения мечты.

День комиксов

25 сентября в США отмечают День комиксов, во время которого проходят тематические ярмарки, фотосессии, розыгрыши, викторины, конкурсы костюмов, а также раздачи бесплатных комиксов. Также в этот праздник можно посмотреть экранизации комиксов.