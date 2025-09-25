Бык вонзил рог в промежность знаменитого матадора на глазах у тысяч зрителей

В Испании бык насадил на рог знаменитого матадора Серафина Марина на глазах у восьми тысяч зрителей во время корриды в Мадриде. Об этом сообщает Daily Mail.

Происшествие, попавшее на видео, случилось в воскресенье, 21 сентября. 42-летний Марин выступал впервые в новом сезоне. Он выполнял серию простых приемов, привлекая быка плащом и пропуская его под ним. Животное двигалось достаточно медленно, однако после последнего прохода под плащом внезапно бросилось на Марина, вонзило ему рог в район промежности и подбросило в воздух. Матадор рухнул на землю головой вниз.

Его коллеги сразу же отвлекли быка и увели пострадавшего с арены. Позже он рассказал, что потерял сознание еще до того, как оказался в лазарете. «Я был совершенно оглушен — голова кружилась и сильно шла кровь», — рассказал Марин на следующий день.

В больницы врачи обнаружили глубокую рану на правой ноге матадора. Кроме того, мужчина получил сотрясение мозга из-за удара о землю. Придя в себя после операции Марин сказал, что в этом сезоне выступить уже не сможет. Матадор добавил, что атака быка была совершенно неожиданной и стремительной.

Ранее сообщалось, что во время корриды в Испании бык поднял матадора на рога и на глазах у зрителей проткнул ему зад. После инцидента пострадавшего на вертолете доставили в больницу, у него оказалась повреждена прямая кишка.