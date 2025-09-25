Как Суворов взял неприступный Чертов мост в Альпах

Бывают сражения грандиозные, которые своим масштабом, количеством войск с обеих сторон, поражают воображение. Как правило, именно они остаются как в народной памяти, так и в истории. Но есть одно, на которое, случись в иных обстоятельствах и на другой местности, никто не обратил внимание и назвали бы лишь стычкой. Но оно прославило русскую армию и подтвердило гений Суворова. Это взятие Чертова моста в Швейцарии, которое случилось 25 сентября 1799 года.

В швейцарских Альпах русская армия оказалась по воле союзников — австрийцев. А фактически их предательства, когда Вена испугалась славы Суворова, который лихо бил «непобедимых» французов, а те одолеть не могли. Так это оценивали современники, так считают и нынешние историки.

Хотя в тех краях генерал-фельдмаршал Александр Суворов оказался по их же просьбе. Как раз потому, что австрийцев и англичан, которые численно превосходили французскую армию, французы били нещадно. Практически, «по-суворовски». И противостоять им мог только он сам.

Поэтому австрийский император Франц I буквально уговорил русского коллегу Павла I во главе отправляемого в Италию русского корпуса назначить именно Суворова. Как видим, были не дураки, все понимали. Но подлецы. Что потом и докажут.

Павел, хоть и имел неуравновешенный характер, тоже, вопреки сложившемуся о нем мнению, был неглуп. И, в общем-то, не злобным – мы это потом увидим на примере того же Суворова. Поэтому соглашается на просьбу союзников и вызывает фельдмаршала из ссылки.

Тот с радостью откликается, он у себя в деревне тщательно следил за «широко шагающим мальчиком» Наполеоном, и понимал все его действия. Поэтому прибыв в Италию тут же начинает бить его войска. Да так лихо, что вскоре освобождает всю северную часть страны, включая такой город как Милан. Оставалось добиться капитуляции крепости Тортона, а дорога на Париж и так уже открыта.

И тут приходит приказ из Вены, которой Павел его подчинил и заставил получать там одобрение всем действиям, немедленно идти в Швейцарию. На замещение тамошних австрийских войск, которые перебрасывали к Рейну.

Какой-то серьезной военной необходимости в такой переброске не было. И это понимали все. Как понимали и истинную причину. Австрия разинула рот на рейнские земли. А Италию, которую тоже с удовольствием захватили, Суворов уже освободил. И какой наглец! Взял и восстановил там везде существовавшую законную власть, тогда как Австрия решила этот кусок взять себе.

Суворов приказ получил 3 сентября и тут же приступил к его выполнению. Что сказал на это полководец, и в каких выражениях, история донесла до нас лишь в общих чертах. Он оиошел от Тортоны, не дождавшись ее капитуляции, и тут же французы радостно побежали снимать блокаду крепости. Пришлось срочно вернуться, разбить их и все же заставить гарнизон крепости капитулировать.

Но это заняло целых два дня. А в сентябре в высоких Альпах наступает уже зима и каждый потерянный день может обернуться катастрофой – все тропки занесет снегом. Но суворовцы передвигаются быстро и 20-тысячная армия преодолела путь до Швейцарии за шесть дней, вместо обычных восьми — десяти.

В деревушке Таверне их должны были ждать 1500 мулов и запасы провианта, которые австрийцы обязаны были поставить к 15 сентября. Но не было ничего. Ни одного самого худого ослика, ни крошки хлеба. И только 18 сентября прислали 650 мулов и немного фуража.

Пришлось для перевозки запасов, которые срочно собрали на местности, использовать запасных казацких лошадок. К полному изумлению последних – они ж к вольным степям привыкли, а не высоченным горам. А их, спасибо «расторопности» австрийцев, все же начало заносить снегом.

Наконец, все собрали и можно было выступать. Так Итальянский поход Суворова без перерыва тут же перешел в Швейцарский поход.

23 сентября с боем преодолели перевал Сен-Готард и вышли к долине реки Рёйс. Далее предстояло двигаться вдоль нее. Суворов отправляет Архангелогородский полк на левый берег, чтобы иметь возможность атаковать неприятельские заслоны с тыла.

С основными же силами пошел по правому берегу к единственной переправе — мосту Тойфельбрюке. Это и есть тот самый Чертов мост.

И надо сказать, полностью оправдывает свое название. Это сейчас там построили новый и крепкий, поскольку тот, что брал Суворов в 1888 году все же рухнул. А тогда было довольно хилое сооружение, да еще на черт знает какой высоте.

Тропа перед самым мостом завершалась «Урнернской дырой» — все же простой народ во всех странах очень точен в своих определениях. Это был узкий тоннель, до трех метров ширины, и длинной 65 метров. А потом вот сразу мост.

Оборонять такое место – милое дело. Одной пушки и несколько десятков солдат вполне достаточно, чтобы сдерживать целую армию. Ну как 300 спартанцев под Фермопилами. На что французы дивизионного генерала Лекурба и надеялись.

Суворов понимал – в лоб бить бесполезно. Поэтому заранее отправил два отряда в обход. Вдоль речки Рёйсе шли 200 егерей под командованием майора Федора Тревогина. А сверху, по козьим тропам, пошли 300 солдат Орловского пока с полковником Иосифом Трубниковым.

И когда все оказались на местах, Суворов дал команду атаковать мост в лоб. Французы решили, что эти русские рехнулись от трудностей горного перехода. Но тут на них сверху свалились солдаты обходных отрядов. В панике противник начал отступать к самому мосту, боясь окружения. Единственную их пушку русские сбросили в ущелье.

Французский полковник Дамм отдал приказ взорвать этот Чертов мост. Но сумели уничтожить только самый маленький пролет, да и то лишь его часть. Суворовцы быстренько разобрали какой-то сарай, связали бревна офицерскими шарфами и ремнями от ружей и навели переправу. Под плотным огнем – противники стояли в 50 метрах друг от друга.

И как только завершили работу, так подошли солдаты Архангелогородского полка, отправленных в обход еще внизу. Враг дрогнул и побежал. По пути скидывая с себя все лишнее – рюкзаки, патроны, ружья.

Вот так 25 сентября 1799 года и завершилось сражение у Чертова моста в Швейцарии. Это было нелегкое дело, бой длился не один час, только на полное восстановление моста, чтобы вся армия, а не только атакующие могли пройти, ушло 4 часа. Но зато показало весь гений Суворова и стойкость русского солдата.

Ну а после него даже для Павла I предательство австрийцев станет очевидным. Из-за них был разбит корпус Римского-Корсакова, на соединение с которым Суворов и шел. Причем в тот же день – 25 сентября.

Павел разрывает все союзнические отношения с австрийским императором Францем I и отзывает русские войска домой. Что справедливо – сражайтесь сами, раз так себя ведете, от нас Альпы далеко.

А Александра Суворова награждает более чем щедро – тот получает титул князя Италийского и высшее воинское звание генералиссимуса. Он станет последним генералиссимусом в истории Российской империи. Просто потому, что никто так и не превзошел этого русского военного гения.