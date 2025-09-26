Национальная полиция Испании при поддержке Интерпола смогла установить личность россиянки, которую объявили погибшей два десятилетия назад. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили на сайте МВД страны.

Речь идет о женщине, которую нашли мертвой 3 июля 2005 года в провинции Барселона. Полиция обнаружила на теле признаки насильственной смерти. По факту произошедшего организовали расследование, однако личность установить так и не вышло.

Позже Национальное центральное бюро Интерпола Анкары уведомило о «возможном совпадении» отпечатков пальцев в турецких базах данных. Личность погибшей удалось подтвердить только благодаря этому.

На момент смерти женщине был 31 год. Уточняется, что власти России также подтвердили эти данные, добавили в ведомстве.

12 сентября в США спустя почти два десятилетия нашли останки мужчины, пропавшего в 2006 году. Тело обнаружили в затонувшем фургоне на дне реки Огайо неподалеку от лодочного спуска в городе Морганфилд

Ранее американский дайвер Арчер Майо обнаружил в реке Колумбия пропавший 67 лет назад автомобиль, внутри которого оказались останки двух взрослых людей.