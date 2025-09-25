Что будет, если отказаться принимать военную присягу

Военная присяга – неотъемлемый элемент службы в Вооруженных Силах. Она является символом верности Родине, готовности защищать ее интересы и выполнять возложенные обязанности. Однако присяга – это не просто торжественный ритуал. Она имеет глубокое моральное и правовое значение, без которого невозможно полноценное прохождение военной службы. Давайте разберемся, зачем нужна присяга, как она проходит и какие последствия могут возникнуть в случае отказа от ее принятия.

Что такое военная присяга

Согласно толковому словарю Дмитрия Ушакова, присяга – это торжественное обещание соблюдать верность и действовать в рамках закона. Военная присяга, в свою очередь, представляет собой обязательство гражданина, вступающего в ряды Вооруженных Сил, быть преданным своей стране, выполнять приказы командиров и защищать государство даже ценой собственной жизни.

Как отмечается в учебнике «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Бориса Мишина, принятие военной присяги – это ключевой этап становления военнослужащего. Без этого шага невозможно назначение на должность, участие в боевых задачах и полноценное выполнение обязанностей. Таким образом, присяга формирует не только моральную, но и правовую основу военной службы.

Значение присяги в правовом контексте

Принятие военной присяги имеет важное юридическое значение. Как пишет Александр Кудашкин в издании «Военная служба в Российской Федерации. Теория и практика правового регулирования», только после принесения присяги военнослужащий получает весь спектр служебных прав и обязанностей. Это означает, что он становится полноправным участником военной системы, подчиняясь ее законам и правилам.

Более того, отказ от принятия присяги недопустим. Согласно статье 59 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин обязан защищать Родину. Однако для тех, кто по религиозным или иным убеждениям не может выполнять воинские обязанности, предусмотрена возможность альтернативной гражданской службы.

Как проходит церемония

Военная присяга принимается в торжественной обстановке. Как правило, это мероприятие проводится после завершения курса начальной военной подготовки, который длится не более двух месяцев. В этот период новобранцы изучают основы военной службы, осваивают уставы и проходят физическую подготовку.

Церемония организуется по прибытии военнослужащего к первому месту службы. В присутствии командиров, сослуживцев и, иногда, приглашенных родственников новобранец зачитывает текст присяги, подтверждая свою готовность служить Родине. Этот момент становится важной вехой в жизни каждого военнослужащего, символизируя его вступление в ряды защитников Отечества.

Что происходит в случае отказа

Отказ от принятия военной присяги – редкий, но возможный случай. Как подчеркивает Н. В. Белоусов в своих «Комментариях к Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации», вообще такой отказ не допускается. Однако Конституция РФ предоставляет гражданам право на альтернативную службу, если их убеждения или вероисповедание не позволяют проходить военную службу. Альтернативная служба – это общественно полезная деятельность, не связанная с военной сферой. Как пишет Елена Осиночкина в книге «Основы теории служебного права», граждане, проходящие альтернативную службу, не участвуют в производстве, обслуживании и применении оружия. Они занимаются работой в социальных учреждениях, на предприятиях или в организациях, где их труд приносит пользу обществу.