Как готовят профессиональных убийц из женского спецназа «Каракаль»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зарекомендовала себя как одна из самых передовых и эффективных армий мира. Одним из уникальных примеров является батальон «Каракаль», где основную часть личного состава составляют женщины. Это подразделение спецназа выполняет сложнейшие боевые задачи и наглядно демонстрирует, что и девушки могут наравне с мужчинами защищать свою страну, проявляя невероятную стойкость, силу и профессионализм.

История создания

История батальона началась в 2000 году, когда в рамках эксперимента была создана женская рота. Спустя четыре года, в 2004 году, на ее основе был сформирован полноценный батальон «Каракаль», который стал первым в мире боевым подразделением, где женщины составляют большинство. Название батальона было выбрано неслучайно: «Каракаль» на иврите обозначает песчаную рысь — хищника, который отличается умом, ловкостью и осторожностью. Эти качества как нельзя лучше отражают характер и боевую подготовку девушек-военнослужащих. У истоков формирования батальона стоял подполковник Яков Бен-Якир, известный богатым боевым опытом и многолетним командованием в пехотной бригаде «Нахаль». Его вклад в становление батальона огромен, а авторитет среди бойцов — непререкаем.

Основные задачи и подготовка

Батальон «Каракаль» входит в состав 512-й территориальной бригады «Саги», которая подчиняется дивизии «Эдом» Южного военного округа. Основная задача «рысей» — охрана южной границы Израиля. Это включает в себя предотвращение проникновения диверсионных групп, террористов, наркокурьеров и предотвращение прочих угроз.

Служба на границе требует постоянной готовности к бою и высокой физической выносливости. Перед тем как приступить к выполнению своих обязанностей, девушки проходят интенсивную подготовку в учебном центре элитной 84-й пехотной бригады «Гивати». Программа тренировок не делает скидок на «слабый пол»: девушки учатся обращаться с оружием, проходят многокилометровые марши по пустыне с экипировкой весом более 30 килограммов, осваивают тактические действия и искусство выживания в экстремальных условиях. Единственная уступка для женщин — это более легкие бронежилеты, специально разработанные с учетом особенностей анатомии.

Внешний вид и дисциплина

Девушки-бойцы батальона «Каракаль» носят камуфляжную форму, салатовые береты и высокие красные ботинки. Их внешний вид строго регламентирован, но с учетом женских особенностей. Разрешен легкий макияж, окрашивание волос в естественные оттенки, а также маникюр с использованием прозрачного или нежно-розового лака. Однако использование парфюмерии и дезодорантов ограничено, чтобы не демаскировать бойцов в боевых условиях. Дисциплина в батальоне железная. Девушки обязаны быть всегда на связи, даже во время увольнительных. За пределами базы каждая военнослужащая носит с собой спецсумку, в которой находятся пистолет и аптечка.

Условия службы и привилегии

Служба в батальоне «Каракаль» длится три года. Возрастной порог для вступления — 26 лет. Кандидатка должна быть гражданкой Израиля, не состоять в браке и не иметь детей. Конкурс в батальон огромный — до 10 человек на одно место. Если девушка является единственным ребенком в семье, требуется письменное согласие родителей. Военнослужащие «Каракаля» находятся на полном государственном обеспечении. Им предоставляются льготы, включая бесплатное передвижение по стране, даже на частном транспорте. Во время увольнительных девушки могут останавливаться в специальных отелях «Бейт-хаяль», которые есть в каждом городе Израиля.

Боевые заслуги

Несмотря на скептицизм, с которым израильские СМИ встретили создание батальона, «Каракаль» быстро доказал свою эффективность. Девушки-военнослужащие не раз проявляли себя в боевых операциях, за что многие из них были награждены. Особым почетом пользуются снайперы батальона, которые успешно ликвидировали террористов и наркокурьеров.

К сожалению, служба в батальоне связана с риском, и на воинском кладбище в Иерусалиме есть могилы девушек, отдавших свои жизни за безопасность Израиля. Однако их подвиг вдохновляет новых рекрутов, готовых продолжить традиции батальона.