Что натворил самый большой метеорит, упавший на территории России

На северо-востоке Сибири, на границе Якутии с Красноярским краем, располагается одно из самых загадочных и уникальных природных образований нашей планеты — Попигайская астроблема. Это гигантский кратер, образовавшийся миллионы лет назад в результате столкновения Земли с астероидом. Название свое он получил от реки Попигай, протекающей неподалеку, и одноименного поселка. Слово «астроблема» в переводе с греческого означает «звездная рана», и это название как нельзя лучше отражает происхождение геологического феномена.

© Соцсети

Географические особенности

Попигайская астроблема — это огромная котловина диаметром около 100 километров, окруженная концентрическими кольцами скальных обнажений. В центре котловина понижается на 200 метров, создавая впечатляющий рельеф, который выделяется на фоне окружающих арктических тундр. Несмотря на суровый климат региона, внутри котловины природа заметно отличается: здесь встречаются редколесья, заросли кустарников и разнообразная фауна. Эта область выглядит как своеобразный оазис среди заснеженных и безжизненных просторов Сибири.

Рядом с кратером, примерно в 30 километрах от его границ, находится небольшой поселок Попигай, где живет всего несколько сотен человек. Это место практически изолировано от цивилизации, что делает его еще более загадочным и сложным для исследований.

История изучения

Несмотря на впечатляющие размеры и необычную форму котловины, серьезное научное изучение этого места началось сравнительно недавно. Впервые внимание к Попигайской котловине привлек геолог Кожевин в 1946 году. Тогда он предположил, что образование могло возникнуть либо в результате извержения древнего вулкана, либо из-за эрозии почвы. Однако его гипотезы не нашли подтверждения.

Ситуация изменилась в 1970 году, когда геолог В. Л. Масайтис провел детальное исследование пород в районе урочища Пестрые скалы, расположенного на границе кратера. Он обнаружил характерные признаки, указывающие на метеоритное происхождение котловины. Породы в этой области оказались подвергнуты сильнейшему дроблению и плавлению, что однозначно свидетельствовало о колоссальном ударе, вызванном падением небесного тела.

Возникновение «звездной раны»

Сегодня ученые точно установили, что Попигайский кратер образовался около 35–36 миллионов лет назад. В тот период гигантский астероид диаметром около 8 километров врезался в поверхность Земли. Энергия взрыва, вызванного этим столкновением, была просто невероятной: около 70 000 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, самая мощная термоядерная бомба, созданная человеком — «Царь-бомба», — обладала мощностью всего 60 мегатонн.

Удар астероида вызвал мгновенное повышение температуры в эпицентре до 2000 градусов Цельсия и выше. Земные породы в месте столкновения расплавились, превратившись в жидкость, которая с огромной скоростью — до 15 километров в секунду — разлеталась в стороны. Именно этот процесс и сформировал кольцевые структуры, которые мы видим сегодня.

Попигайский кратер и его «собратья»

Попигайская астроблема не является единственным подобным образованием на Земле. У нее есть «родственники», которые появились примерно в то же время. Среди них Чесапикский кратер в Северной Америке, Логойский кратер в Европе и другие. Эти находки позволяют ученым предполагать, что около 36 миллионов лет назад наша планета подверглась мощной метеоритной «бомбардировке». Столкновения с астероидами оставили множество «шрамов» на земной поверхности.

Существует гипотеза, что такие удары могли оказать значительное влияние на климат и биосферу Земли. Поднявшиеся в атмосферу гигантские облака пыли и серных частиц блокировали солнечный свет, что привело к значительному похолоданию. Это явление могло стать одной из причин глобальных изменений климата и массового вымирания некоторых видов живых существ.

Уникальность Попигайской астроблемы

Попигайская астроблема интересна не только своими масштабами, но и геологическими особенностями. В результате столкновения астероида и последующего плавления пород в районе кратера образовались огромные залежи ударных алмазов. Эти минералы, называемые импактными, имеют уникальную структуру и свойства. Они образуются при экстремальных температурах и давлениях, возникающих в момент удара. Попигайский кратер считается одним из крупнейших месторождений таких алмазов в мире.

Однако из-за удаленности региона и сложных климатических условий добыча алмазов в этом районе остается крайне затруднительной. Да и сами камни не представляют ювелирной ценности и могут использоваться только в технической сфере, например, как абразивные материалы.

Тем не менее, Попигайская астроблема продолжает привлекать внимание ученых и геологов со всего мира, оставаясь одним из самых загадочных и перспективных объектов для исследований.