Почему идеальное преступление раскрыли только через 100 лет

Существуют ли идеальные преступления, то есть такие, которые невозможно раскрыть? Об этом уже много лет спорят и криминалисты, и писатели, и сами преступники. Пожалуй, ближе всего к понятию идеального преступления оказалось дело лондонского портного Говарда Грина.

Ужасный дневник

В конце XIX столетия суд присяжных расследовал дело женщины, заколовшей кухонными ножницами собственного мужа. Им и был вышеупомянутый Говард Грин. В качестве свидетельства защиты судьям был предъявлен дневник, который при жизни вел убитый и который был найден при обыске полицейскими. Выяснилось, что этот уважаемый в обществе человек, владелец собственного дома, придумал аж целых 14 способов убийства своей жены! В дневнике он детально их все проанализировал.

Мотивом, если верить дневнику, являлась тайная ненависть, питаемая Грином к жене. Развестись в то время было сложно, и зачастую смерть супруга была единственным способом расторгнуть брак.

Все способы убийства были разными. Одни -изощренными, другие - просто отвратительными. Одни выглядели просто нелепо; другие могли быть осуществлены при определенной смелости исполнителя; наконец, один или два смотрелись просто блестящим вариантом.

Грин, судя по всему, от природы отнюдь не был дураком. Поэтому он хотел совершить такое убийство, которое точно нельзя будет раскрыть в будущем. Он пришел к выводу, что важны в первую очередь последствия преступления и что любое ложное алиби, даже очень хорошо подготовленное, можно разоблачить… По мнению портного, единственный способ остаться безнаказанным – сделать субъектом преступления не того человека, который на самом деле его совершил.

Результаты экспертизы

По версии следствия и самой обвиняемой, жена Грина как-то случайно обнаружила его дневник, прочитала его и впала в такую ярость, что несколько раз ударила мужа ножницами в грудь. Надо полагать, в состоянии аффекта… Поскольку все присяжные также ознакомились с содержанием дневника и были им буквально шокированы, они единогласно оправдали миссис Грин, расценив убийство Говарда как самозащиту.

Итак, вдова осталась на свободе и, вероятно, благополучно дожила до старости. Лишь в наши дни, когда ни убийцы, ни убитого уже давно нет в живых, в деле вдруг открылись новые обстоятельства. Эксперты неожиданно выяснили, что почерк в дневнике принадлежал вовсе не Говарду Грину, а некоему начинающему писателю, который был возлюбленным его жены!

Очевидно, что миссис Грин и ее любовник вместе решили избавиться от надоевшего супруга. Для этого молодой литератор заранее написал дневник якобы от имени Говарда, в котором тот строил планы убийства жены. А затем женщина сама убила мужа. По-видимому, парочка все как следует просчитала.

Встречаются ли идеальные преступления?

Интересно, что никому тогда даже в голову не пришло сравнить почерка. Все были абсолютно убеждены, что дневник написан рукой убитого портного!

Но, наверное, в наше время провернуть такое уже не удалось бы. Дневник обязательно отдали бы на экспертизу, и то, что автором его был совсем другой человек, выяснилось бы достаточно быстро. Даже если бы записи были в электронном виде. Ведь у каждого человека есть свои особенности стиля и проч. Так что пока рано утверждать, что идеальные преступления существуют. Рано или поздно все тайное становится явным.

Кстати, история Говарда Грина упоминается в кинокартине «Убийства в Оксфорде» (2008), в свою очередь снятой по роману аргентинского писателя Гильельмо Мартинеса «Незаметные убийства».