Люди пользуются этим до сих пор: что изобрели чукчи

Как это ни удивительно, многие привычные изобретения, которые мы используем ежедневно, имеют многовековую историю. Некоторые из них были созданы благодаря смекалке и изобретательности северных народов, в частности чукчей. Суровые условия жизни на крайнем Севере, где морозы достигают экстремальных отметок, а солнце ослепляет даже зимой, вынуждали людей искать уникальные решения для выживания.

Забота о малыше в условиях Севера

Уход за новорожденными всегда был сложной задачей. А особенно в условиях сурового климата, где отсутствовали какие-либо бытовые удобства. Чукотские женщины, обладая удивительной смекалкой, изобрели прообраз современных подгузников задолго до их появления в индустриальном мире. Основой для такого "памперса" служил специальный впитывающий материал, состоящий из смеси мха, древесной стружки и оленьей шерсти. Эти компоненты не только эффективно впитывали влагу, но и обладали природными антибактериальными свойствами, что предотвращало раздражения и инфекционные заболевания у младенцев. Весь этот абсорбирующий слой помещался внутрь мехового мешка, который имел прорези для ручек и ножек малыша. Удобство конструкции заключалось в наличии клапана, позволяющего менять мокрую вкладку, не раздевая ребенка полностью.

Кстати, современные исследователи, вдохновленные этим древним изобретением, тщательно изучили свойства болотного мха (сфагнума), который использовали чукчи. Например, сибирская компания «Инновата» разрабатывает экологически чистые подгузники на основе именно этого природного материала, поскольку он не только превосходно впитывает влагу, но и обладает бактерицидными свойствами, что делает его отличной альтернативой синтетическим наполнителям.

Защита от ослепительного солнца

Зима на Чукотке – это не только морозы, но и яркое солнце, отражающееся от бескрайних снежных просторов. Слепящий свет создавал серьезные проблемы для охотников, которым приходилось часами выслеживать добычу. Чтобы защитить глаза, чукчи придумали уникальный аксессуар – козырек из китового уса. Он напоминает козырек современной бейсболки, крепится к шапке и позволяет охотникам смотреть вдаль и “не слепнуть” от света. Ценность такого приспособления была настолько велика, что козырьки часто становились предметом обмена. Известны случаи, когда за один качественный козырек могли отдать женщину – настолько важной была эта вещь в условиях Севера.

Кстати, прототип солнцезащитных очков тоже появился на свет в ледяных просторах Чукотки. Более двух тысяч лет назад чукчи создали первые солнцезащитные очки, чтобы уберечь глаза от опасного воздействия ультрафиолета, усиливающегося из-за белоснежного снега. Эти очки представляли собой повязки из дубленой оленьей шкуры с узкими прорезями, позволяющими ограничить количество света, попадающего в глаза, и при этом сохранять обзор. Были и другие модели, изготовленные из дерева, кости или сухожилий животных. Они не только защищали от ослепляющего света, но и предотвращали так называемую "снежную слепоту", которая могла возникнуть даже в пасмурные дни из-за отражения ультрафиолета от снега.

Практичное решение для сурового климата

Еще одним неожиданным изобретением чукчей, которое нашло применение в современном мире, стали коктейльные трубочки. Правда, северяне использовали их вовсе не для того, чтобы наслаждаться прохладительными фруктовыми коктейлями, а чтобы безопасно пить горячие напитки. В условиях Севера металлическая посуда была незаменима, но при этом она становилась настоящей ловушкой: губы могли примерзнуть к чашке. Чтобы избежать таких неприятностей, чукчи догадались пить жидкости через полую косточку животных и птиц. Это и стало прообразом пластиковых или металлических трубочек, которые мы используем сегодня.