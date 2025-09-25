Корабли-призраки и вход в царство Аида: что скрывают наши моря и озера

Даже в наши дни граница между мифом и реальностью оказывается удивительно зыбкой. Исчезнувшие много лет назад суда вдруг подают сигналы, в Крыму рыбаки находят дельфинов с укусами существа, неизвестного науке, археологи продолжают искать вход в царство Аида у Керченского пролива, а искусствоведы мечтают поднять старинные картины со дна Балтийского моря. Рассказываем о морских змеях, кораблях-призраках, подводных кладах и других загадках, которые скрывают российские водоемы.

Чудовище Черного моря

По легенде, неподалеку от Ялты, в водах у местечка Мисхор обитает русалка — ей даже установлен памятник. Однако главная легенда Черного моря связана не с ней, а с Карадагским змеем — морским чудовищем, которое якобы живет у берегов Коктебеля, рядом с потухшим вулканом Карадаг. Согласно мифу, в этих местах много столетий назад появился гигантский змей с чешуей, собачьей головой и конской гривой. Он приносил сплошные беды, поэтому татарский хан вызвал на помощь 500 янычар. Они уничтожили змея, но случайно оставили в живых его детеныша, который спасся в море.

Монстр объявлялся множество раз — рассказов о его появлении не счесть, при этом в десятках из них фигурируют не только "знакомые знакомых", но и известные люди. По легенде, сам Николай I направлял в Крым миссию по поимке чудовища, после того как в 1828-м получил донесение об огромном змее с "заячьей головой и подобием гривы", нападавшем на скот. Монстра не нашли, но обнаружили яйцо весом 12 кг и скелет огромного хвоста с чешуйчато-панцирной структурой. Эту историю приводит краевед Василий Кондараки в книге "Универсальное описание Крыма" (1875). Другая же история гласит, что в 1855 году экипаж брига "Меркурий" заметил в водах у мыса Меганом темное существо длиной более 20 м.

В 1921-м в феодосийской газете появилась статья об "огромном гаде", вылезшем на пляж. Отлавливать его отправили роту красноармейцев, а Максимилиан Волошин, живший в Коктебеле, послал газетную вырезку Михаилу Булгакову, и тот вдохновился на написание повести "Роковые яйца". Видели монстра и в годы Великой Отечественной войны.

Писатель Всеволод Иванов, отдыхавший в Коктебеле, заметил Карадагского змея 14 мая 1952-го.

"Оно было велико, очень велико, метров 25–30, а толщиною со столешницу письменного стола, если ее повернуть боком. Оно находилось под водой на полметра-метр и, мне кажется, было плоское. Нижняя часть его была, по-видимому, белая, насколько позволяла понять это голубизна воды, а верхняя — темно-коричневая, что и позволило мне принять его за водоросль <...> Чудовище, извиваясь, так же как и плывущие змеи, не быстро поплыло в сторону дельфинов. Они немедленно скрылись", — описывал Иванов Карадагского монстра в повести "Змий".

Сведения о монстре появлялись каждые несколько лет, но в 1990-е он заявил о себе по-настоящему страшно. Бригада рыбаков Института биологии южных морей выловила погибшего дельфина с крайне необычными повреждениями: живот был выкушен одним укусом шириной около метра, а на коже остались следы от 16–18 зубов размером около 4 см. "Обгрызенные" тела дельфинов находили и в следующие годы, при этом в Черном море нет известных науке существ, которые могли бы оставить столь мощные и глубокие укусы. Ученые предполагают, что животные могли столкнуться с винтом корабля или другим техническим устройством, но местные уверены, что это проделки змея. Любопытно, что византийский историк Прокопий Кесарийский еще в VI веке н.э. упоминал о подобном чудовище, охотящемся на дельфинов.

В северных водах обитают другие фантастические создания. У побережья Берингова пролива, согласно эскимосской мифологии, живет огромное слизистое существо А-Ми-Кук. Монстр с четырьмя длинными щупальцами нападает на рыбаков, при этом от него невозможно скрыться или убежать — чудовище может передвигаться и под водой, и под землей, и по льду.

"Летучий голландец" у нас дома

"Призраками" называют суда, которые ходят по морю без экипажа. Согласно легендам, ими управляют привидения или другие потусторонние силы, поскольку "призраками" корабли обычно становятся в результате несчастного случая или необъяснимого исчезновения с радаров. На весь мир известен мифический "Летучий голландец", но есть и более молодые призрачные корабли, вышедшие в том числе из наших вод.

Круизный лайнер "Любовь Орлова", названный в честь советской актрисы, был построен в 1970-е. Лайнер работал в Дальневосточном морском пароходстве, а в конце 1990-х его выкупили и переоборудовали для коммерческих экспедиций на Антарктический полуостров. Бизнес оказался провальным, поэтому за несколько лет корабль сменил несколько владельцев, а в 2013-м его и вовсе решили пустить на металлолом. "Любовь Орлову" отправили на слом в Доминиканскую Республику, но, видимо, принимать уготованную судьбу она не собиралась — буксировочный трос внезапно оборвался, и судно ушло в свободное плавание без экипажа. Спустя пару месяцев в 700 милях от Ирландии был зафиксирован сигнал с аварийного радиобуя — обычно он срабатывает при погружении в воду и означает гибель корабля. Однако ни лайнер, ни обломки обнаружить не удалось. Возможно, "Любовь Орлова" до сих пор дрейфует сама по себе — периодически в сети появляются новости, что ее видели.

Более таинственный корабль-призрак бороздит Ладожское озеро. Легенда гласит, что в 1937 году в финском городе Кексгольм (ныне российский Приозерск) поселился шведский капитан Юхан Сигвард. Высокий и нелюдимый мужчина, державший злую собаку, похожую на волка, вызывал страх у местных жителей. Вскоре Сигвард купил морской мотобот "Господня благодать", но закрасил название и придумал новое: "666" — "число зверя" он вывел на борту. Почти каждую ночь на судне он зачем-то уходил в открытую Ладогу, но однажды во время урагана бесследно исчез.

Объявился корабль-призрак летом 1955 года. Согласно местной легенде, старшина Балтийского флота Семен Шкруднев тогда неудачно порыбачил: его лодка разбилась, мужчина ждал помощи на небольшом островке, когда из воды вдруг показался мотобот "666". Судно было покрыто илом и усыпано скелетами чаек, а за штурвалом был скелет в брезентовой накидке. Спасли Шкруднева подоспевшие рыбаки. Повторно "дьявольский" мотобот видели в феврале 2010-го. В тот день лед вместе с рыбаками оторвался от берега и унес их в Ладожское озеро. Мужчины провели всю ночь на воде. Когда их стали эвакуировать, рыбаки возмущенно рассказывали, что в полночь к ним подходило судно, но на борт никого не взяли, — по описанию оно было похоже на мотобот "666".

Среди других кораблей-призраков наших краев известны клипер "Опричник", пропавший в 1873 году по пути из Владивостока в Николаевск-на-Амуре, а также шхуна "Стрела", исчезнувшая в Охотском море в 1914-м. В число пропавших без следа российских судов входит и подводная лодка С-117, вышедшая на учения в Баренцево море в 1952 году.

Сокровища дна морского

Финский залив — одно из крупнейших в мире кладбищ кораблей, на его дне лежат более 6 тыс. затонувших судов. Многие из них скрывают ценные артефакты, антиквариат и сокровища, стоимость которых, по предварительным оценкам, составляет десятки миллиардов рублей.

Бригантина "Фрау Мария" потерпела крушение более 250 лет назад и с тех пор лежит в Балтийском море, в территориальных водах Финляндии. Судно доставляло из Голландии произведения искусства и предметы роскоши для императрицы Екатерины II. В 2010-х международная экспертная группа подтвердила, что ценности все еще находятся на борту. Сокровища, в том числе около 30 картин голландских мастеров, могли сохраниться благодаря низкой температуре воды, илу, который выступает консервантом, и отсутствию корабельных червей в Балтийском море.

На дне Байкала, согласно легенде, может находиться часть золотого запаса адмирала Колчака весом в 490 т. В 2008–2010 годах экспедиции с глубоководными аппаратами "Мир" нашли обломки железнодорожного вагона и ящик с патронами времен Гражданской войны, но золота обнаружить пока не удалось.

Вход в царство Аида

Считается, что в районе Керченского пролива можно найти один из порталов в преисподнюю. В это верили древние греки, ведь, согласно "Одиссее" Гомера, вход в царство Аида располагается там, где обитал народ киммерийцев. Боспором Киммерийским в античные времена назывался именно Керченский пролив и прилегающие к нему территории.

Подпитывала теорию о том, что здесь находятся врата в царство мертвых, и местная природа. В районе Таманского и Керченского полуостровов, соединенных проливом, до сих пор находятся действующие грязевые вулканы, серные и термальные источники, поэтому из-под земли могут выходить горячий пар и газы с резким запахом сероводорода. Некоторые участки здесь заболочены (само название Тамань, по устоявшейся версии, происходит от адыгского "темен", что значит "болото, топь").

"Сумрак там и туман. Нико­гда све­то­нос­ное солн­це не осве­ща­ет луча­ми людей, насе­ля­ю­щих край тот", — так Гомер описывал Боспор Киммерийский.

В античные времена климат на территории Крыма был действительно гораздо холоднее, чем в наши дни. Так что местный пейзаж становился вполне подходящим местом для размещения царства Аида.

С XIX века историки-эллинисты, археологи и геологи проявляют интерес к окрестностям Керченского пролива. Здесь находили многочисленные античные артефакты и древние городища. Археологические данные подтверждают, что возле грязевых вулканов Тамани с конца VI века до н.э. появлялись святилища в честь хтонических божеств. Поиски предполагаемого входа в преисподнюю продолжаются и в наши дни: несколько лет назад археологи раскопали каменный колодец античной крепости Артезиан (на территории современного поселка Чистополье на Керченском полуострове). В его углах они обнаружили множество собачьих черепов. По словам экспертов, местные жители считали собак проводниками в царство мертвых (владения Аида, согласно мифам, охранял трехглавый пес Цербер). Поэтому черепа, скорее всего, принадлежат собакам, которых принесли в жертву Аиду или другим божествам, связанным с подземным миром.