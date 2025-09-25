Почему иностранные интервенты помогали Белому движению в России

Гражданская война в России 1918–1920 годов стала не просто внутренним конфликтом, а ареной для вмешательства множества иностранных держав. Противостояние развернулось не между белыми и красными: страны Антанты, а также США, Япония, Польша и другие государства активно участвовали в событиях, предоставляя Белому движению помощь в виде оружия, снаряжения и продовольствия. Однако, при более внимательном анализе, их действия должны бы были вызывать у белых генералов больше вопросов, чем благодарности. Почему же иностранные союзники, казалось бы, не заинтересованные в победе большевиков, действовали так непоследовательно и даже вредили Белому движению?

Миф о помощи союзников

На самом деле, помощь иностранных союзников белогвардейцам была не только ограниченной, но и сопровождалась рядом условий, которые существенно ослабляли Белую армию. Например, Франция и Великобритания поставляли оружие и боеприпасы только за золото, требуя при этом 100-процентную предоплату. Это ставило Колчака, Деникина, Врангеля и прочих в крайне сложное положение, учитывая, что ресурсы были ограничены, а экономика разрушена.

Да и поставки, как вспоминали в своих мемуарах многие белые командиры, носили далеко не регулярный характер. Порой в Россию завозили откровенное “некомплектное барахло”, завалявшееся на складах со времен Первой мировой войны: пулеметы без лент, артиллерию без снарядов, устаревшие карабины без затворов и т.д.

Не помогали, а вредили

Кроме того, действия интервентов зачастую носили откровенно корыстный характер. Например, в ноябре 1918 года, когда союзные войска прибыли в Севастополь, они в первую очередь захватили русские корабли, подняв на них свои флаги. Этот шаг лишил Белое движение флота в самый критический момент войны. Лишь спустя год часть кораблей была возвращена, но к тому времени ситуация на фронтах уже изменилась не в пользу белых.

Антон Деникин и Петр Врангель, в своих мемуарах с горечью писали о том, как ошиблись, доверившись союзникам. Например, Франция, изначально обещавшая направить в Россию 12 дивизий для борьбы с большевиками, ограничилась лишь символическим присутствием в портовых черноморских городах. Впрочем, уже весной 1919 года они оставили Севастополь и Одесу, бежав от сравнительно небольшого отряда атамана Н.А. Григорьева, перешедшего на сторону большевиков.

Более того, в обмен на боеприпасы французы требовали поставки зерна, что лишало белых необходимых ресурсов для ведения войны. Английский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж осенью 1919 года, когда положение белых на фронте стало критическим, резко изменил свою риторику. Великобритания перестала оказывать поддержку Добровольческой армии даже на словах. Это стало серьезным ударом для белых, которые рассчитывали на помощь союзников в решающий момент.

Геополитические интересы

На первый взгляд, поддержка Белого движения странами Антанты была логичной: большевики представляли угрозу для капиталистического мира, пропагандируя идеи мировой революции. Однако на деле иностранные державы преследовали свои собственные цели, которые далеко не всегда совпадали с интересами Белого движения.

Доктор исторических наук Юрий Ципкин отмечает, что существование единой и сильной России не устраивало западные державы. Их главной целью было ослабление бывшей империи, разделение ее на несколько небольших и слабых государств, которые могли бы стать объектами влияния и эксплуатации. Богатства России – нефть, уголь, металл, зерно – представляли огромный интерес для иностранных корпораций, и длительная Гражданская война была удобным инструментом для достижения этой цели.

Именно поэтому интервенты не стремились к скорейшему завершению войны, максимально затягивая ее и помогая белым ровно настолько, чтобы они могли продолжать сражаться, но не могли победить. А шанс победить, кстати, у Колчака был. В 1919 году его армия вполне могла бы закрепиться на занятой территории, вылечить раненых, пополнить запасы вооружения и восстановить снабжение. Но “союзники” требовали организовать масштабное наступление, на котором белые и “надорвались”.

К слову, спустя столетие ситуация повторяется. Только в роли Добровольческой армии сейчас Украина. А Запад все также мечтает “растащить” Россию на куски...