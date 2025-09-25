Загадочная гробница: что ученые обнаружили в могиле основателя Чернигова

В 1872 году археолог Дмитрий Самоквасов приступил к раскопкам гигантского кургана под Черниговом. Его назвали «Чёрной могилой» — и это оказалась одна из самых богатых и загадочных княжеских гробниц Древней Руси. Кто был погребен под 10-метровой насыпью и почему обряд похорон был столь сложным?

Тризна

«Чёрную могилу» открыл, увлечённый вопросами этногенеза славян и историей Древней Руси, археолог Дмитрий Самоквасов.

В результате кропотливой работы из могильника были извлечены останки трёх человеческих тел — взрослого мужчины, женщины и подростка, облачённых в военную амуницию, а также масса иных артефактов, в разной степени пострадавших от ритуального огня.

Часть обнаруженных предметов представляла собой спекшиеся в пожарище массивные куски железа, иные атрибуты хорошо распознавались и их практически не касались всепожирающие языки пламени.

Такая разница в степени сохранности предметов материального быта объясняется существовавшим в древних веках двойным обрядом погребения.

На первом этапе вокруг будущего кургана выкапывали ров, землю из которого забрасывали в центр. Когда высота насыпи достигала достаточного уровня, её разравнивали и начинали возводить на ней импровизированный дом для усопшего и его супруги. В посмертную обитель помимо тел усопших помещали предметы домашней утвари, орудия труда, скотину, конечно же, оружие и доспехи. Затем этот дом обносили хворостом и поджигали.

Дождавшись, когда огонь погаснет, древние славяне доставали из пепелища останки покойников и уцелевшие предметы. Далее наступал второй этап похоронного ритуала: кострище обильно засыпалось новым слоем почвы, поверх которого укладывались человеческие останки, побывавшие вместе с ними в огне предметы погребения, а также новые артефакты. Следующий этап предполагал окончательную засыпку насыпи и формирование высокого кургана.

Чья могила?

Согласно общепринятой версии считалось, что в «Чёрной могиле» покоились останки основателя города Чернигов князя Черниги, его сына и супруги. Однако найденные в ходе исследования кургана предметы материальной культуры указали на более поздний период появления этого величественного захоронения. Согласно летописным данным Чернигов уже в конце IX века значился в числе крупных городов региона, а обнаруженные в могильнике две золотые византийские монеты, датированы 70-90 годами уже X века.

В связи с этим родилось предположение, что хозяином «Чёрной могилы» мог быть живший как раз в эту историческую эпоху видный представитель черниговской знати и отменный воин князь Чёрный.

Советский археолог Дмитрий Мачинский придерживался иной интерпретации. Для выяснения личности того, кто был погребён в могильнике, он обратился к «Повести временных лет», на страницах которой искал упоминание об оружии, обнаруженном в этом кургане. В итоге информация о мечах и сабле нужного образца была найдена в главе, посвящённой 986 году. Исходя из этого, учёный высказал мнение, что «Чёрную могилу» могли создать для воеводы Претича, являвшегося современником князя Святослава, и той личностью, которая спасла Киев от набегов печенегов с «другой стороны Днепра».

Историк Владимир Петрухин прослеживал взаимосвязь между «Чёрной могилой» и длинными курганными комплексами археологического заповедника Гнёздова, расположенного на территории современной Смоленской области. По его предположению, и там, и в Чернигове, захоронению подобным образом удостаивались члены княжеского рода, обладавшие исключительной военно-административной властью и сакральной силой.

Находки

На высоте 7 метров от основания кургана было обнаружено искорёженное огнём копьё с крестом, идентифицировать которое удалось лишь после проведения рентгенографии в Курчатовском институте. Благодаря этому же методу стало ясным, что артефакт, ранее считавшийся ножом, на самом деле являлся символом власти — скипетром, а не боевым оружием. Такие выводы были сделаны после того, как в ходе тщательного анализа на обеих сторонах пластины-лезвия обнаружились декоративные украшения в виде фестонов и скандинавский орнамент «еллинг», инкрустированный серебряной проволокой. К слову это лишний раз подтверждает версию о том что «Чёрная могила» есть княжеское погребение.

Кроме того в кургане были найдены кольчуги, сабля, щит, шлемы, копьё, наконечники стрел, а также «большой меч», принадлежащий либо к типу Z, либо типу L, появление которых относится к 1000 году или позднее.

Среди раскопанных предметов присутствовала хозяйственная утварь (12 ведёр, 2 металлические посудины, серпы, жаровня, топоры), украшения, детали поясов, игральные кости, серебряная цепь с головками животных.

Немало находок имело ритуальное предназначение, к примеру, два жертвенных ножа, железный сосуд с бараньими костями и ритоны из рогов тура, обрамлённые ободом с изумительно тонкой резьбой, изображающей фантастических людей, птиц и животных.

Кстати, предметы со схожими орнаментами обнаруживались в кургане близ Золотых ворот в Киеве, а также при раскопках в Средней Чехии и Юго-Западной Словакии.

Все обнаруженные в «Чёрной могиле» артефакты находятся под охраной государства и хранятся в Государственном историческом музее.

Бронзовая фигурка

Очень много вопросов вызывает обнаруженная в «Чёрной могиле» миниатюрная бронзовая фигурка, которую удалось расчистить только в 1982 году.

Эта статуэтка невыясненного назначения, представляет собой сидячего в позе лотоса мужчину с азиатскими чертами внешности, который держит в своих руках то ли язык, то ли бороду.

Первооткрыватель самого большого черниговского кургана Дмитрий Самоквасов, описывая фигурку, отмечал, что она имеет размер в 2 дюйма и изображает «человека — божка, сидящего на корточках со сложенными на груди руками… будда?».

Украинский историк Наталья Хамайко предположила, что данная бронзовая статуэтка могла быть частью игрального набора викингов и символизировать собой скандинавского бога Тора.

Подобная версия родилась из того, что схожие фигурки были выявлены в шведском городе Рэллинге, а также в разных местечках Исландии.

Вместе с тем идолы, аналогичные тому, что лежал в «Чёрной могиле», периодически обнаруживаются на Ямале, в Пермском крае, в Поморье и в сибирском Приобье.