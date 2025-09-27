Как японцы объявили медведям войну

Ситуацию с нападениями медведей на людей в Японии называют критической, а настроения населения и властей — паническими. Только с апреля по август было зафиксировано 69 подобных случаев, шесть из которых закончились смертью людей. А 16 сентября в городе Томия дикий зверь снова чуть не растерзал пожилого человека. О растущей угрозе со стороны хищников говорят не первый год, и последние три стали в плохом смысле рекордными. «Лента.ру» разбиралась, почему медведи стали терроризировать японские города.

В Японии упростили отстрел медведей

2 сентября в Японии упростили законодательство об отстреле медведей в густонаселенных районах. Раньше хищников можно было ликвидировать только после обращения местных властей в полицию и выдачи соответствующих разрешений. Теперь чиновникам можно обращаться к охотникам напрямую. И причины этих мер самые печальные.

За половину весны и лето хищники растерзали трех человек на Хоккайдо и по одному в префектурах Иватэ, Акита и Нагано. В 2023-м, когда специалисты и общественность впервые забили тревогу, смертельных случаев за тот же период было только два.

4 июля медведь вломился в дом 81-летней Сейко Такахаси в городе Китаками, префектура Ивате, и растерзал ее. 12 июля зверь расправился с разносчиком газет в городе Фукусима в префектуре Хоккайдо. Всего через четыре дня в той же провинции в лесу исчез охотник. Позже там нашли винтовку несчастного и следы крови. Он пока числится пропавшим без вести, но, похоже, его тоже утащил в чащу медведь.

14 августа хищник набросился на двух туристов из Токио, совершавших восхождение на вулкан Раусу в Хоккайдо, и утащил одного из них в лес. Останки молодого человека нашли два дня спустя в 200 метрах от туристической тропы.

Жители Фукусимы боятся выходить на улицу после заката, а власти обязали работодателей отвозить сотрудников на работу и домой на автомобилях.

«Я вывожу собак на прогулку только после того, как солнце встанет. Иначе боюсь столкнуться с медведем», — рассказала пожилая горожанка репортерам телеканала NHK.

«Они бродят вокруг днем и ночью. Хочется, чтобы их скорее поймали», — заявила другая пенсионерка.

Медведи серьезно повлияли и на культурную жизнь города. В этом году, например, отменили традиционные соревнования по сумо в честь двух великих чемпионов — Тиенояму Масанобу и Тиенофудзи Мицугу, — которые родились и выросли в Фукусиме.

И таких историй по всей Японии достаточно. 15 июля, всего через день после нападения на туристов в Хоккайдо, медведь набросился на 77-летнего мужчину в префектуре Хиросима. Пенсионер получил тяжелую травму бедра, но спасся. В тот же день медведь напал на 20-летнего рыбака в префектуре Фукуи. Молодому человеку удалось спастись, но зверь успел повредить ему плечо и сломать ногу.

Медведи нападали на японцев в 13 префектурах, и это огромный масштаб, учитывая, что всего префектур там 47. В 2023 и 2024 годах было зафиксировано примерно по 200 нападений хищников на людей и по 6 жертв. Так что 2025-й рискует стать рекордным по этой статистике, особенно учитывая, что в Японии ее ведут по финансовому году, который начинается и заканчивается в марте.

Причиной роста нападений стал комплекс факторов

Вести статистику нападений медведей на людей в Японии начали в 2006 году. Произошло это не просто так, а потому, что трагедий стало слишком много. Серьезный всплеск случился в 2010-м — тогда хищники растерзали четверых, а всего столкновений было более сотни. В 2016 году статистика была похожей, хотя общее количество атак сократилось. В 2017-м погибли два человека, 2018-й обошелся без жертв.

Первый печальный рекорд был установлен в 2021-м. Тогда медведи растерзали пять человек. В 2022-м их было только двое, зато в следующие три года случался настоящей всплеск смертельных столкновений людей с хищниками.

Власти и специалисты называют самые разные причины. В Японии обитают два вида медведей: на Хоккайдо встречаются в основном бурые уссурийские, а на остальных островах — местный подвид гималайских. При этом в последние пять лет наблюдается взрывной рост популяции обоих видов.

За три десятилетия количество бурых медведей на Хоккайдо увеличилось более чем в три раза и сейчас составляет около 12 тысяч особей. Черных медведей в Японии к концу 2024 года было около 44 тысяч. Их стало втрое больше с 2012-го. Причем все это лишь приблизительные цифры — посчитать всех хищников в лесах Японии просто невозможно. Так что их может быть значительно больше.

При этом население страны стабильно сокращается с 2007 года. С 2012-го японцев стало на три миллиона меньше, и скорость вымирания растет. В 2023-м, например, Страна восходящего солнца недосчиталась более 800 тысяч жителей.

Хуже всего дела обстоят в провинции. Молодежь старается перебраться в города-миллионники, на местах остаются в основном старики. Японцев там становится все меньше, а медведей — больше.

«Я сам видел около 40 медведей. Медведи повсюду. Они не уходят, даже если вы взорвете петарду прямо перед ними. Они постоянно бродят вокруг», – представитель правительства префектуры Акита.

Кроме того, благодаря пропаганде защиты животных в стране все меньше охотников. Молодежь не хочет стрелять по милым мишкам, которые машут им лапками в зоопарках и бродят с детенышами на кадрах документального кино.

Масла в огонь подливает и климат. Например, в 2023 году в стране прошли сильные дожди, а потом резко наступила засуха, из-за чего заметно сократилось количество насекомых. То же самое случилось в 2025-м. Медведи не слишком активные хищники. В основном они питаются кореньями, падалью и теми самыми насекомыми. Кормовая база стремительно растущей популяции сократилась. Из-за этого города и деревни с их мусорными баками стали куда более привлекательными.

Более того, в Японии в последние годы все из-за той же пропаганды защиты природы расплодились дикие олени. Охотники часто бросают туши животных в лесах, и они становятся добычей медведей. Как считают некоторые биологи, косолапые массово пристрастились к свежему мясу. Поймать оленя для медведя задача довольно сложная, при этом из домов людей часто доносятся вкусные ароматы.

Более 100 лет назад в Японии случился печально знаменитый инцидент с медведем-людоедом

События последних лет все чаще напоминают японцам о так называемом инциденте с бурым медведем в Санкэбэцу. Эта история произошла в декабре 1915 года в глуши префектуры Хоккайдо, которая и теперь находится в центре внимания из-за активности хищников.

Тогда в деревне Санкэбэцу случился настоящий триллер с участием бурого уссурийского медведя-шатуна. В ноябре зверь появился около дома семьи Икеда. Зверь разорил посевы и, как отдельно отмечается в хронике, напугал лошадь. Однако ни на кого не напал. 20 ноября медведь появился снова. Икеда с сыном и двумя охотниками попытался подстрелить его, но хищник убежал.

30 ноября медведя удалось подстрелить. Икеда с охотниками пошли по кровавому следу, отследили зверя до ближайшей горы, но потом началась метель и мужчины вернулись в Санкэбэцу. Они полагали, что медведь серьезно ранен и вскоре сам испустит дух.

Через 10 дней, 9 декабря, огромный медведь ворвался в дом семьи фермера Ота. Там находилась его жена и соседская девочка, за которой та присматривала. Шатун вцепился ребенку в голову и убил на месте. Женщину зверь уволок в лес. По воспоминаниям очевидцев, место нападения напоминало скотобойню.

В течение недели по ночам огромный медведь появлялся в Санкэбэцу и нападал на селян. Его несколько раз ранили, но прикончить не могли. За это время он растерзал семь человек. Расправиться со зверем, которого прозвали Касегаке (так называют диагональную рану, нанесенную мечом вниз от плеча), смог только знаменитый охотник Хэйкичи Ямамото. Медведь оказался поистине огромным. Его рост составлял 2,7 метра, а вес — 340 килограммов.

Японские власти объявили медведям войну

Принятый 2 сентября закон фактически означает, что японцы объявили медведям войну. Теперь их можно будет отстреливать при любом случае, грозящем людям, даже если зверь не нападает. Открывать огонь по медведям можно будет, если они забрались в какую-то постройку, залезли на дерево на территории населенного пункта или даже просто долгое время бродят около поселений.

Дело во многом еще и в том, что нападения медведей держат людей в постоянном стрессе, который усугубляется выступлениями любителей дикой природы, пытающихся бороться за права животных. Например, в декабре 2024 года медведь вломился в супермаркет в городе Акита и серьезно ранил сотрудника. После этого магазин опечатали и установили там клетку с приманкой. Медведь попался в нее на следующий день, после чего его усыпили.

Зоозащитники начали протестовать — администрация города получила 56 возмущенных звонков от сердобольных граждан. Это вывело из себя губернатора.

«Назовите свой адрес, и я отправлю медведей вам. Если вы так переживаете за них, я отправлю их к вам домой!» – губернатор префектуры Акита.

И нервозность чиновника можно понять — жители региона находятся на грани паники. В августе 2025-го убийство 93-летнего Фудзиеси Синдо чуть было не списали на нападение медведя. Жена обнаружила его со множественными ранами на полу в луже крови.

Власти сразу же заявили, что на пенсионера напал медведь, и объявили в районе тревогу. Однако криминалисты установили, что раны были нанесены ножом. Оказалось, что с Синдо расправился его 51-летний сын Фудзиюки. А ведь преступление вполне могло сойти ему с рук.

Как пишут японские издания, эта история показывает, какой ужас постоянные нападения медведей наводят даже на представителей власти, которым следовало бы сохранять холодную голову и не идти на поводу у слухов.

Новый закон, упрощающий отстрел медведей, действительно может показаться излишне жестоким, но, похоже, другого способа справиться с нашествием у японцев просто нет.