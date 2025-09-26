День за днем: какие праздники отмечают 26 сентября

26 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День встречи со старыми друзьями, День пельменей и Всемирный день моря.

День встречи со старыми друзьями

В День встречи со старыми друзьями принято устраивать вечера воспоминаний дома или в кафе, ездить на природу и устраивать пикники, ходить вместе с друзьями из прошлого в кино или на какие-нибудь мероприятия. А если нет возможности встретиться, то можно просто поговорить со старым другом по телефону.

День пельменей

День пельменей был учрежден американской компанией по производству китайских пельменей TMI Food Group в 2015 году. Отпраздновать эту дату можно, сходив в любимое кафе, где подают это блюдо. Можно попробовать не только русские пельмени, но и их вариации в других культурах — китайские цзяоцзы, японские гедза, итальянские равиоли и другие.

Всемирный день моря

Всемирный день моря отмечается с 1978 года по решению 10-й сессии Ассамблеи Межправительственной морской организации с целью привлечения внимания к глобальной роли морей и океанов в жизни планеты. В этот праздник в школах проходят занятия, посвященные морю, а экоактивисты очищают пляжи от мусора.