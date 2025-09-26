Фрэнсис Дрейк: как пиратский капитан совершил кругосветку

445 лет назад завершилось кругосветное плавание Фрэнсиса Дрейка — первое в истории, которое полностью прошло под командованием одного мореплавателя. Британский капер был личностью неоднозначной, но выдающейся. По словам историков, пиратская жестокость в нём сочеталась со своеобразным благородством, жажда наживы — со стремлением принести пользу родине и познать неизведанное. Прозанимавшись долгое время работорговлей, пролив реки крови и казнив одного из лучших друзей, он старался никогда не убивать пленников и даже мог дать им денег «на дорогу». О том, как юнга из фермерской семьи стал знаменитым пиратом и знатным британским флотоводцем, — в материале RT.

© RT на русском

26 сентября 1580 года завершилось кругосветное плавание пиратского капитана Фрэнсиса Дрейка — второе в истории человечества и первое, прошедшее под командованием одного мореплавателя. Дрейк привёз с собой два годовых бюджета Британии и клубни картофеля для распространения в сельском хозяйстве Британии.

От юнги до капитана

Фрэнсис Дрейк родился примерно в 1540 году в британском городе Тависток в многодетной семье фермера-протестанта. Когда Фрэнсис был ребёнком, Дрейки бежали в Кент из-за религиозных преследований. Глава семьи устроился священником на флот, а двенадцатилетнего сына отдал в ученики знакомому — владельцу небольшого торгового судна, совершавшего рейсы в европейские страны. Будущий пират начал карьеру юнгой, но постепенно стал продвигаться по служебной лестнице.

Затем Фрэнсис устроился к своему родственнику — Джону Хокинсу, который в 1560-е годы активно занимался работорговлей и пиратством. Тот помог молодому человеку завершить обучение морскому делу. Дрейк участвовал в экспедициях Хокинса в Африку. Вскоре он уже командовал кораблём «Юдифь» и под началом своего родственника совершал нападения на владения в Испании.

В 1572 году Фрэнсис Дрейк организовал свою первую независимую экспедицию на двух кораблях к берегам Центральной Америки. Он атаковал порт Номбре-де-Диос и испанские караваны на суше. При разграблении одного из конвоев команда Дрейка захватила около 20 т золота и серебра. Часть добычи британские каперы не смогли вывезти и закопали награбленное. Во время одного из рейдов Дрейк залез на высокое дерево и стал первым в истории англичанином, который собственными глазами увидел Тихий океан.

Возвращение Фрэнсиса в Британию было омрачено тем, что Лондон заключил перемирие с Мадридом, поэтому соотечественники не могли публично признать его заслуги. В дальнейшем Дрейк поучаствовал в боевых действиях против шотландцев и ирландцев и занялся подготовкой новой экспедиции в Америку, замаскировав свою деятельность организацией торгового предприятия в Северной Африке. Согласно ряду источников, среди инвесторов нового похода была королева Елизавета I.

Дрейку удалось собрать флотилию из пяти кораблей. В условиях строгой секретности на борт были доставлены и спрятаны в трюмах пушки и разобранные на части быстроходные боты. Сам Дрейк совершил поездку в Португалию, где покупал новейшие географические карты и собирал информацию о дальних странах.

В состав экспедиции вошли более 160 человек, включая брата Дрейка, племянника Джона Хокинса — Уильяма и старого друга Фрэнсиса — Томаса Даути. Для придания предприятию большего веса в глазах общества Дрейк взял с собой в плавание нескольких выходцев из известных аристократических фамилий. Чтобы производить впечатление на иностранцев, Дрейк пригласил на службу в качестве пажа своего двенадцатилетнего кузена Джона, нанял лакея и взял на корабль музыкантов. Офицеры, включая самого Фрэнсиса, захватили с собой нарядные камзолы, в которых потом щеголяли перед пленными испанцами и жителями заморских земель.

Кругосветное путешествие

Флотилия покинула Плимут 13 декабря 1577 года. Вскоре Дрейк присоединил к эскадре шестой корабль — португальское судно, захваченное у островов Зелёного мыса.

Из-за значительных потерь во время перехода через океан кораблями стало сложно управлять, поэтому Фрэнсис приказал затопить два судна: «Кристофер» и «Лебедь». У берегов Южной Америки выяснилось, что гниёт корпус «Мэри», и корабль пришлось сжечь.

Дрейк несколько раз ссорился с другом Даути. Перед выходом из Англии до Фрэнсиса дошли слухи о встречах друга с противниками экспедиции. В конце концов Дрейк обвинил Даути в измене и приказал его казнить.

Отдохнув у берегов Патагонии, Дрейк повёл оставшиеся корабли на юг, к Магелланову проливу. Сильный шторм погубил ещё одно судно из эскадры Дрейка — «Мэриголд», а экипаж «Элизабет» оторвался от флагмана — «Золотой лани», спасаясь от непогоды. Капитан этого судна Джон Уинтер решил вернуться в Англию. На родине за дезертирство его приговорили к смертной казни и держали под арестом до возвращения Дрейка, но тот попросил власти помиловать своего бывшего подчинённого.

Фрэнсис повёл оставшуюся в одиночестве «Золотую лань» на север. Благодаря советам ненавидевшего испанцев индейца, которого англичане встретили по дороге, Дрейк нашёл путь в гавань Сантьяго. Там он захватил гружённый золотом галеон, экипаж которого сначала принял британских каперов за своих соотечественников.

«Золотая лань» продвигалась вдоль американского побережья. Её экипаж грабил испанские прибрежные поселения и корабли. От пленных Дрейк получил информацию об испанском судне, на котором из Америки вывозили большой груз драгоценностей. Англичане настигли галеон. Только захваченные трофеи — золото, серебро в монетах и слитках, драгоценные камни — в сто раз перекрыли все затраты на снаряжение экспедиции.

Согласно воспоминаниям современников, Дрейк при разделе добычи выплатил каждому из участников экспедиции «премию» в размере полного кубка серебряных монет. По тридцать монет он также раздал каждому из пленных испанцев.

Сам галеон британцы отпустили вместе с экипажем. Дрейк в принципе не убивал пленных и часто оставлял их на ограбленных кораблях. Правда, по словам историков, это не всегда можно было однозначно назвать милосердием — повреждённые суда часто оставались неуправляемыми, поэтому освобождённым пленникам грозила гибель от жажды или от кораблекрушения.

Согласно отчётам испанской колониальной администрации, в колониях и на захваченных кораблях якобы пропало в несколько раз больше золота и серебра, чем на самом деле захватила команда Дрейка. Видимо, под пиратские налёты «списывались» средства, оседавшие в карманах местных чиновников.

Английские каперы награбили столько, что, захватив очередное испанское судно, забрали лишь китайские фарфоровые изделия для жены Дрейка и отпустили судно с миром.

«Золотая лань» продолжала идти на север. Дрейк надеялся найти проход между Тихим и Атлантическим океанами. Однако пролива всё не было, а британский корабль требовал срочного ремонта. Англичане сделали остановку на калифорнийском побережье — в бухте неподалёку от современного Сан-Франциско. Местные индейцы встретили иноземцев приветливо и даже вручили Дрейку регалии вождя. Существует версия, что во время отдыха пираты зарыли на берегу часть сокровищ, а потом так и не смогли вернуться за ними.

«Предания об огромных кладах, якобы зарытых Дрейком в различных уголках Америки, до сих пор будоражат умы охотников за золотом», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Закончив ремонт корабля, Дрейк объявил Калифорнию владением британской короны под названием Новый Альбион. Поэтому в Лондоне ещё долго заявляли о своих правах на западное побережье Северной Америки.

Теперь Дрейк двинулся на запад — через Тихий океан. Одни историки утверждают, что это было вынужденное решение, связанное с действиями испанского флота, другие видят в действиях пиратов замысел, возникший у Фрэнсиса ещё при подготовке к путешествию. В любом случае британцы благополучно добрались до Молуккских островов. Они выгодно обменяли часть награбленных богатств на пряности, которые можно было с колоссальной прибылью продать в Европе. Местное население терпеть не могло португальских колонизаторов и с радостью принимало их соперников. После «Золотая лань» также посетила Яву.

Вскоре до Дрейка дошли слухи, что в его сторону движутся несколько больших каравелл. Пират осознавал, с какой опасностью может быть сопряжена встреча с представителями других европейских держав и поэтому поспешил в Европу. Он обогнул Африку и 26 сентября 1580 года вернулся в Плимут. Так было завершено второе в истории человечества (после команды Фернана Магеллана) и первое, совершённое под руководством одного и того же капитана, кругосветное плавание.

«Согласно примерным оценкам, общая стоимость привезённых Дрейком богатств соответствовала доходам британской казны за два года», — отметил Виталий Захаров.

Вложившиеся в экспедицию инвесторы получили колоссальную прибыль. Дрейк сделал богатые подарки королеве, а она возвела пирата, имевшего фермерское происхождение, в рыцари. Вскоре Дрейк стал мэром Плимута. Он неоднократно входил в состав парламента.

По словам ряда исследователей, неочевидным результатом путешествия Дрейка стало распространение в Европе привезённого из Америки картофеля. Корнеплод был изначально завезён в Восточное полушарие испанцами, но сразу завоевать популярность не смог и только с лёгкой руки Дрейка стал стремительно распространяться на столах у европейцев.

«Рыцарский титул — лучшее свидетельство того, как оценил действия Дрейка официальный Лондон. Дрейк одновременно был пиратом на службе британской короны, путешественником-первооткрывателем. И власти Великобритании, которая начинала претендовать на звание «владычицы морей», ничего в этом сочетании не смущало», — заявил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

В 1585 году Дрейк во главе эскадры из 21 корабля совершил дерзкий рейд против Испании и её колоний. На родине сэра Фрэнсиса встретили как героя. Испанские власти решили в ответ подготовить вторжение в Англию. Однако британцы, вице-адмиралом флота которых стал Дрейк, в 1588 году разгромили испанскую «Непобедимую армаду».

Год спустя Дрейк отправился в неудачный морской поход против Испании. Британцы понесли огромные потери. Прославленного флотоводца понизили до командующего береговой обороной Плимута.

Ещё один провальный рейд против испанцев сэр Фрэнсис совершил в 1595 году, но никакой ответственности за него не понёс, так как 28 января 1596-го скончался от дизентерии у побережья Портобело.

По словам историков, деятельность Дрейка существенно повлияла на изменение баланса сил в Европе в конце XVI века и создала предпосылки для активизации морских исследований. Кругосветные плавания перестали быть чем-то экстраординарным.