Как первые люди достигли Индии 3 миллиона лет назад

Международная группа исследователей предположила, что первые представители человеческого рода могли появиться в Индии около 3 миллионов лет назад. Этот вывод основан на анализе каменных орудий и останков фауны из археологического участка Масол в Пенджабе.

Согласно исследованию международной команды ученых, первые гоминиды могли достичь территории современной Индии приблизительно 2,95 миллиона лет назад. Археологические доказательства были получены при изучении каменных артефактов и остатков фауны, обнаруженных на стоянке Масол в индийском штате Пенджаб.

Климатическая реконструкция показала, что около 2,97–2,96 миллиона лет назад смещение муссонов создало благоприятные условия для миграции через казахские степи и горные перевалы Гиндукуша. Преобразование засушливых территорий Центральной Азии в более обитаемые зоны открыло путь для расселения древних людей.

Как отмечается в публикации журнала L’Anthropologie, ключевой проблемой для окончательного подтверждения теории остается отсутствие антропологических находок. Профессор Рави Сингх, руководитель исследования, подчеркивает необходимость дальнейших раскопок для получения прямых доказательств пребывания гоминидов в регионе.

