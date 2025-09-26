Народные приметы на 27 сентября: что нельзя делать в этот день

Наши предки верили, что птицы и ветер предсказывают погоду на два сезона вперед. Так, если западный ветер не стихает - обстановка ухудшится, а если в небе нет перелетных птиц - зима будет суровой.

© СОВА

Хорошим делом считалось подавать милостыню нищим, помогать бездомным людям и бродячим животным. При этом запрещалось давать деньги в долг, чтобы сохранить в семье благо.

Нельзя было ссориться с близкими, чтобы это не привлекло несчастье. В этот день не начинали новые дела - считалось, что они не заладятся.

Наши прадедушки не ходили в лес: верили, что нечистая сила может запутать и сбить с дороги.

Запрещалось приближаться к месту, где произошло убийство, чтобы не встретиться со злыми духами.

Не стоило переступать через чужие следы, чтобы не пересечь свою жизненную линию.