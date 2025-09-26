Указ Шамиля: когда мужчина обязан жениться по выбору женщины

Имам Шамиль — личность для Северного Кавказа культовая. Предводитель горцев, создатель и бессменный правитель Северо-Кавказского имамата, он остается народным героем. Однако его жесткие внутренние реформы, особенно в сфере семейного права, часто воспринимались в штыки. Одной из самых неоднозначных стал указ, дававший одиноким женщинам право самим выбирать себе мужей. Почему же к этой, казалось бы, прогрессивной мере горцы отнеслись с протестом?

Демография как оружие

В середине XIX века имамат Шамиля вел изнурительную войну. Постоянные бои с русской армией вели к катастрофическим потерям среди мужского населения. Как пишет историк Владимир Дегоев в работе «Имам Шамиль: пророк, властитель, воин», проведенная перепись вскрыла тревожную демографическую картину: женщин в государстве стало значительно больше, чем мужчин, а рождаемость падала.

Тысячи вдов, еще способных рожать детей, оставались одинокими. Для правителя, чьи армия и экономика остро нуждались в новых поколениях, это был вызов. Ответом Шамиля стал революционный указ: все одинокие женщины (вдовы и незамужние) получили исключительное право самостоятельно выбрать себе супруга.

Как пишет Расул Магомедов в издании «История Дагестана: очерки и документы», Шамиль велел наибам (наместники) через определенные промежутки времени организовывать в селениях собрания вдов и незамужних женщин. На таких собраниях одинокие женщины должны были называть имена мужчин, женами которых они бы хотели стать. Каждый названный мужчина вне зависимости от того, был ли он к тому моменту уже женат или нет, был обязан жениться на той женщине, которая остановила на нем свой выбор. Военный историк Семен Эсадзе утверждал, что нередко женщины стеснялись назвать имя желанного мужчины, но Шамиль оставался непреклонен, и даже самые робкие произносили-таки заветное имя.

Недовольство мужчин

По утверждению Хаджи Мурада Доного, автора издания «Победит тот, кто владеет Кавказом», подавляющее большинство мужчин имамата были крайне недовольны таким положением дел и высказывались против принудительной женитьбы. Вот только Шамиль не обращал никакого внимания на протесты со стороны мужского населения. Дело в том, что имам прекрасно знал, что не только горцы, но и представители более цивилизованных народов мужского пола тоже принуждают к браку девушек, которые, впрочем, не питают никаких чувств к так называемому жениху. Тем не менее женщина обязана жить в нелюбимым супругом. Теперь благодаря Шамилю в их шкуре оказались и мужчины.

Однако подобные меры, предпринятые Шамилем, вовсе не преследовали цель отомстить мужчинам. Указы были направлены исключительно на улучшение демографической ситуации в стране, а также на решение экономических и прочих проблем. Стоит отметить, что имам и сам женился на вдове. Если верить Алексею Заичкину и Ивану Почкаеву, авторам книги «Русская история: от Екатерины до Александра II», в 1836 году Шамиль взял в жены вдову бывшего имама Гамзат-бека. По словам Заичкина и Почкаева, Шамиль пошел на этот шаг ради приобретения большего влияния среди населения. В конце того же года он достиг желаемого: все свободные дагестанские горные общества от Чечни до Аварии признали его власть.