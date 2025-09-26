За что полководца Суворова приговорили к смертной казни

Александр Суворов — единственный в мире полководец, не проигравший ни одной битвы. Его знаменитый принцип «глазомер, быстрота, натиск» не раз приводил к блистательным победам. Но однажды эта самая стремительность едва не обернулась для него военным трибуналом и смертной казнью.

Гроза турок и поляков

К 1773 году 43-летний Суворов был уже опытным и отчаянным командиром. Он прошел Семилетнюю войну, а в Польше прославился умением малыми силами бить превосходящего врага.

Поляки были в ужасе: Суворов не сидел на месте, все время перемещаясь по Польше, нападал то с севера, то с юга, обращая врагов в бегство. Особенно отличился полководец в битве под Орехово, где он наголову разбил войско конфедератов.

В 1970 году Суворова произвели в генерал-майоры и наградили орденом Святой Анны. Через год новоиспеченный генерал-майор разгромил армию генерала Франции Шарля Франсуа Дюмурье, а при Столовичах с отрядом в 900 человек одержал победу над пятитысячным польским войском. В последней битве русские потеряли убитыми 80 человек, а поляки — до одной тысячи, еще 700 поляков попали в плен, 30 из них были офицерами.

В 1772 году Александра Васильевича удостоили ордена Святого Георгия III степени.

Его последним подвигом на этой войне стало взятие Вевельской крепости. За что Екатерина пожаловала полководцу тысячу золотых червонцев; еще 10 тысяч рублей разделили меж героев, отличившихся при осаде крепости.

Слегка переусердствовал

В 1673 году 43-летний Суворов добился отправки на войну с турками. К тому времени боевые действия шли уже шестой год. 1-й армией командовал граф Петр Александрович Румянцев.

В Болгарии Суворов попал в корпус генерала-аншефа Ивана Петровича Салтыкова.

Как пишет в своей работе «Победителей не судят» историк Константин Васильевич Душенко, в тот момент главной помехой для Салтыкова была крепость Туртукай, которая держала под контролем переправу через Дунай.

Суворову дали отряд в 2300 человек. 10 мая 1673 года он получил приказ произвести под Туртукаем ночную разведку боем. Нарушать приказ Суворов не собирался, но и не воспользоваться беспечностью турок не смог.

Гарнизон крепости достигал 4 тыс. человек. Турки, скрываясь за толстыми крепостными стенами, очевидно, потеряли бдительность, считая, что только сумасшедший решится на взятие Туртукая с налету.

Когда отряд Суворова переправился через Дунай, турки выслали ему навстречу свой отряд. Суворов же разбил его и пленил несколько турок. От них он узнал о внутреннем расположении крепости и о количестве солдат в гарнизоне.

Приказ был уже выполнен, но Суворову вдруг показалось ошибкой возвращаться назад: ведь крепость так близко, а сонные турки не ожидают штурма.

Прогремело дружное «Ура!», и через какой-нибудь час крепость была уже в руках русских. На приступ пошли всего 900 солдат. Из них погибли 25 и были ранены 42 человека. Со стороны турок пали полторы тысячи, остальные защитники крепости бежали.

Чтобы нанести врагу урон побольше, Суворов взорвал все, что мог, и захватил еще с собой трофеи: 16 пушек. Отходя назад через Дунай, он вывез все христианское население, чтобы турки не смогли отомстить болгарам за нападение русских.

Анекдот? Или не анекдот?

Согласно данным, которые приводит биограф Суворова немец Иоганн Фридрих Антинг, после захвата Туртукая Суворов на клочке бумаги карандашом написал послание Румянцеву: «Слава Богу, слава Вам. Туртукай взят, и Суворов там!»

В исторических анекдотах говорилось, что Румянцев переслал эту бумагу императрице, как пример краткости «беспримерного Суворова». Но на самом деле главнокомандующий был не в восторге от инициативных действий полководца. Как писал в труде «История генералиссимуса, князя Италийского, графа Суворова-Рымникского» адъютант Суворова Егор Борисович Фукс, дело приняло скверный оборот. Румянцев приказал Военной коллегии судить Суворова за нарушение приказа. Арестовать полководца не решились. Он же, сославшись на ранение, полученное при взятии Туртукая, и на то, что его старые раны «разболелись», уехал в Будапешт – на лечение.

Коллегия приговорила Суворова к смертной казни, применив всю строгость военного закона. Но Суворова спасла императрица, к которой на утверждение был отослан судебный документ. Екатерина хорошо знала о нерасторопности своих военачальников и ценила лихого кавалериста и партизана Суворова. На бумаге с приговором коллегии она начертала своей рукой знаменитую фразу «Победителей не судят!», и этим избавила Суворова от смерти.

А тем временем турки вернулись в крепость и восстановили ее. И Туртукай пришлось брать еще раз. Это произошло с 16 на 17 июня 1673 года. Перед боем Суворов наказал солдатам щадить гражданское население, женщин, детей, безоружных стариков и священников и ни в коем случае не осквернять исламские святыни, «дабы и они (турки — авт.) не чинили зла христианским храмам».

Второй штурм крепости выдался тяжелым: все офицеры, находящиеся под командованием Суворова, были ранены. Но крепость все-таки пала. А императрица повелела наградить Суворова орденом Святого Георгия II степени.