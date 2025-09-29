Домонгольская роскошь: что палаты XII века рассказали о жизни князей

Громкое открытие сделали археологи на территории кампуса Смоленского государственного университета. В ходе раскопок они обнаружили фрагменты каменного сооружения домонгольской эпохи. Когда-то здесь были княжеские палаты. Под слоем земли хорошо сохранились контуры стен, арка прохода и кладка из древнерусской плинфы – особого кирпича, а также монеты, украшения и посуда. Об уникальных находках рассказал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

В этих палатах когда-то проходили роскошные приемы и пиры еще до монгольского нашествия на Русь, рассказывает Наталья Сарафанова. На это указывает технология строительства: в раствор добавляли речной песок и дробленый кирпич. Для ученых такая находка бесценна.

«Вообще гражданских каменных построек второй половины XII века найдено четыре: одна – в Новгороде, а третья – в Смоленске. Арки сохранились только в нашей постройке, других таких арок нет», – рассказала специалист отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Наталья Сарафанова.

Кирпич византийской формы, на некоторых – овальные клейма, похожие на буквы древнерусского алфавита. Так мастера могли помечать свою продукцию – своего рода древнерусский знак качества.

На полу каменного терема лежала вот такая плитка – и не простая, а поливная, когда на основание наносится глазурь. В первой половине XII века такие стройматериалы мог позволить себе только статусный хозяин. Скорее всего, здесь жили князья или бояре. Об этом говорят и другие находки, например, свинцовая вислая печать. У каждого представителя власти она была своя, ею скрепляли важные правовые акты той эпохи.

Владислав Волков специалист-нумизмат Смоленской экспедиции Института археологии РАН «Каждая такая печать – это удостоверение воли князя. Документу такую печать могли привесить только по воле князя. Скорее всего, они оттиснуты от имени смоленских князей из рода Ростиславичей».

Археологи буквально руками перебрали тонны земли. Среди находок есть и более поздние: монеты разных эпох, нательные кресты, посуда. Также найдены фрагменты женских стеклянных браслетов, и это был не просто модный аксессуар.

Клим Мельник лаборант Института археологии РАН «Они могли поддерживать закатанные рукава одежды. Стеклянные как явление к нам пришли из Византии, и многие признаки указывают на то, что в Древней Руси было свое производство стеклянных браслетов».

После окончания всех работ фрагменты здания планируют законсервировать и открыть экспозицию, а пока здесь можно услышать, как звучали древнерусские музыкальные инструменты. Эта глиняная свистулька – тоже одна из находок этой экспедиции.