Турист неделю выживал в лесу с волками

Пропавший на неделю в горах Урала россиянин был вынужден выживать в одиночку с волками. Об этом сообщает Е1.

43-летний житель Екатеринбурга Федор Медведев отправился на Конжакосвский камень вместе с группой 18 сентября и пропал без вести, отойдя в лес за шишками. С собой у мужчины был лишь нож и зажигалка. При этом летняя одежда путешественника не подходила для долгого нахождения в тайге.

Мужчина признался, что не мог спать по ночам из-за угрозы для жизни: ему нужно было согреваться и отгонять хищного зверя.

«В первую же ночь пришли волки. Ангел хранитель, наверное, меня разбудил. Я услышал шорохи рядом с собой, схватился за костер и начал кидать горящие палки. Поэтому у меня руки обожженные», — сообщил Медведев.

На следующий день турист обнаружил на противоположном берегу реки медведя, который тоже заметил уральца, но не стал подходить. По лесу мужчина передвигался в светлое время суток, питался шишками, ягодами и грибами, которые жарил на камне. В итоге турист вышел из леса практически в том же месте, где вошел изначально. «Это боженька меня вывел, все время я только молился. У меня уже силы заканчивались, но я знал, что спасен, потому что оказался на дороге», — добавил екатеринбуржец.

Волонтеры встретили Медведева 25 сентября в 30 метрах от лагеря его группы. Сотрудники «РМК Поиск» рассказали, что мужчина находился в состоянии средней тяжести.