Какой вердикт выносили русские женщины незадачливому кавалеру

Народная наблюдательность не знает границ, особенно когда дело касается характеристики мужчин. Русские кумушки прошлых веков могли одним метким словечком не только описать холостяка, но и вынести ему беспощадный вердикт. Разберемся, что скрывалось за колкими прозвищами, которые могли навсегда прилипнуть к незадачливому кавалеру.

Подовинник

Это прозвище — настоящий шедевр народной этимологии, объединивший в себе и мифологию, и быт. Согласно словарю Даля, подовинник — это злобный дух, живущий в овине (сарае для сушки снопов). Он представлялся древним, покрытым шерстью дедом со скверным и обидчивым характером.Так же называли и длинное, трухлявое полено, которое годилось лишь для растопки овина, но не давало настоящего жара для жилья.

Перенося эти образы на человека, «подовинником» называли немолодого холостяка. В этом прозвище звучал сразу целый букет неприятных качеств: возраст, сварливый характер, как у духа-ворчуна, и прозрачный намек на то, что от такого мужчины «жару» в отношениях ждать не приходится — он как то самое трухлявое полено.

Обабок

Это слово тоже имеет несколько значений. Прежде всего, согласно толковому словарю Ушакова и энциклопедии Брокгауза и Эфрона, «обабок» — это гриб-подберезовик.

Чувствуется в этом названии гриба что-то «бабье», и, думается, это неслучайно. Старый гриб теряет свои вкусовые качества, становится губчатым и расползается в кашу. Толковый словарь Даля гласит, что «обабиться» — это, если речь идет о мужчине, сделаться плаксивым, рыхлым, вялым и неповоротливым. Как баба. Или как старый гриб.

В общем, с какой стороны не посмотри, ничего хорошего о мужике, к которому приклеилось прозвище «обабок», сказать нельзя. Так называли в старину немолодых, часто вдовых мужчин, которые никак не могли считаться достойными парами для юных красавиц.

Воробей

Это тоже довольно ехидное прозвище, основанное на «сходстве характеристик». Воробей, как известно, птица неприметная, неприхотливая, но при этом пронырливая. Если о человеке говорят, что он «стреляный воробей», то имеют ввиду, что перенес он на своем веку многое, и сумел приспособиться ко всем невзгодам.

Ироническое прозвище «воробей» в некоторых регионах России, в частности, в Пермском крае, получал мужчина, который после женитьбы пришел жить в дом жены «примаком». Обычно бывало наоборот: в дом мужа переходила девушка. Однако, если невеста была не молода или нехороша собой, а родители очень хотели выдать ее замуж, то в дом принимали бедного жениха, у которого своей избы и хозяйства не было. Понятно, что такому бедолаге приходилось смиряться с ролью «примака», быть у тестя на побегушках, терпеть насмешки и вообще, оказаться в итоге «стреляным воробьем».