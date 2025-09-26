Свадьба вслепую: в каких случаях на Руси невесту не показывали жениху

Современному человеку это покажется невероятным, но всего несколько веков назад будущие супруги в России зачастую впервые видели друг друга лишь в день венчания. Выбор жениха и невесты был делом сугубо семейным, а иногда и вовсе напоминал авантюру, где невесту могли подменить, а главными действующими лицами становились хитрые свахи.

© Н. Петров «Смотрины невесты»

«Товар лицом не показывать»

Главной причиной была не просто старомодная строгость нравов, а суровая прагматика. Брак рассматривался как экономическая сделка между семьями, где чувства молодых были последним делом. Чтобы сделка состоялась, нужно было преподнести «товар» в лучшем свете, скрыв возможные изъяны.

Как писал дипломат XVII века Григорий Котошихин, нигде не было такого «обманства на девок», как в Московии. Если невеста была некрасива, худа или болезненна, предприимчивые родители шли на хитрость: вместо нее свахе или смотрительнице показывали другую дочь или даже служанку. Узнать правду жених мог только после венчания, когда что-либо изменить было уже невозможно.

Заочное сватовство

В статье О.Козловой «Сватовство и характерные особенности российского предсвадебья 17 века» описываются особенности так называемого заочного сватовства, в котором ни жених, ни невеста не принимали непосредственного участия. Сговор совершали родители – самостоятельно, при помощи свахи или священника. Если получалось договориться, «били по рукам». Большее, на что могла рассчитывать невеста – это на появление перед родителями жениха в накинутом на лицо платке. Если на сговоре и рукобитии жених все-таки присутствовал, то невеста к гостям не выходила.

Услуги смотрительницы

Как неоднократно отмечал в своих работах историк Иван Забелин, требовалось отдельное разрешение «взглянуть на товар». Частенько можно было получить отказ из-за того, что жених «не в одну версту» – не подходит по статусу или другим критериям. Иногда причиной становилось малолетство невесты. Но даже после одобрения посмотреть на невесту могла только мать жениха или специально нанятая смотрительница. Ее провожали в отдельную комнату, где девушка сидела в красивых нарядах, но с закрытым специальным платом лицом. Эта традиция сохранилась и в современном облачении невесты в фату.

По другой традиции девушка сидела за занавеской, которую на короткое время отдергивали. Смотрительница должна была за считанные секунды рассмотреть потенциальную невесту. Затем лицо девушки опять прятали, но смотрительнице разрешалось коротко с ней пообщаться. Так смотрительница выведывала, не страдает ли девушка речевыми дефектами, хорошо ли слышит, скромна ли. Случалось, что смотрительнице показывали одну девушку, а замуж выдавали совершено другую, и о подлоге жених узнавал лишь после венчания.

Решение за сходом свах

Показ невесты жениху до свадьбы нередко табуировался региональными обычаями. Так, Н. Осипов, исследовавший ритуалы сибирской свадьбы, подтверждает, что невеста и жених не могли встречаться и видеть друг друга. Сговор и рукобитие проводились свахами, без участия потенциальных супругов и даже без их родителей. Именно свахам доверяли принять решение за молодых – подходят они друг другу или нет. Более того, у зауральцев существовал ритуал «схода свах», который завершал сватовство и определял, кто после свадьбы будет хозяином в доме – муж или жена. Две свахи, представляющие интересы жениха и невесты, совершали сценический обряд замедленного схода-приближения друг к другу. Нетрудно догадаться, чья сваха обычно побеждала, вынуждая сваху невесты подойти быстрее и тем самым подчеркивая, что именно молодая жена окажется после свадьбы в подчинении у мужа.