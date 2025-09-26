Желание похвастаться добычей стоило молодому человеку жизни

В Индии молодой человек поймал смертельно опасную змею по просьбе соседа, решил снять с ней видео и поплатился жизнью. Об этом сообщает Need To Know.

24-летний Мохит из деревни Морана, штат Уттар-Прадеш, славился своим умением ловить змей. 20 сентября местный житель позвал его поймать ядовитую змею, заползшую к нему в дом, и пообещал заплатить 500 рупий (474 рубля). Молодой змеелов быстро изловил змею голыми руками и решил похвастаться своим успехом.

Он посадил рептилию себе на шею и начал шутить с соседями, которые снимали его на камеры мобильных телефонов. При этом люди просили его поскорее спрятать змею в пластиковый пакет. Через минуту змея извернулась и укусила Мохита в шею.

Молодого человека срочно доставили в больницу, однако спасти его медикам не удалось. Полиция ведет проверку обстоятельств случившегося.

Ранее в Индии полицейский из штата Мадхья-Прадеш поймал ядовитую змею, решил сфотографироваться с ней и поплатился жизнью. Рептилия вцепилась мужчине в руку.