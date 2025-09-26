27 сентября: почему в Ставров день нельзя заниматься рукоделием

Православная церковь 27 сентября отмечает важный двунадесятый праздник Воздвижение Креста Господня. В народном календаре - Воздвижение, или Ставров день.

Часто про этот день говорили: "На Воздвижение кафтан с шубой сдвинулся". В этот день было принято устраивать осенние посиделки. Для этого надевали праздничные одежды и ходили в гости. На стол подавали блюда из капусты.

Хорошей приметой в Ставров день было сажать деревья и кусты в саду - считалось, что они хорошо приживутся. При этом нельзя планировать важные дела и заниматься рукоделием, считалось, что так может пропасть здоровье. Строго воспрещалось ходить в лес. Люди верили, что в этот день там просыпается нечисть. Нельзя было купаться в реках и озерах. Незамужним запрещали есть картофель, считалось, что из-за этого еще год не сыграешь свадьбу.

Если в этот день холодно и дует ветер - следующее лето будет теплым и сухим. Журавли в небе летят медленно - зима задержится, а осень будет долгой и теплой. Если Луна красная - в ближайшее время будет ясная погода без осадков. Перелетных птиц в этот день не видно - зима наступит быстро и будет снежной. Тепло на Воздвижение - будет хорошая погода до Покрова. Если рябина сбрасывает ягоды рано - зима будет ветреной и холодной. Кот в окно смотрит - ветер сильный поднимется.