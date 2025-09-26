Воздвижение Креста Господня: что означает праздник и как его отмечают

Каждый сентябрь православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников — Воздвижение Креста Господня. В этот день вспоминают, как в IV веке в Иерусалиме был найден Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Для церкви это не просто страница истории, а живое напоминание о жертве Спасителя и победе над смертью. «Газета.Ru» рассказывает, в чем смысл праздника, какие традиции с ним связаны и как правильно провести этот день.

Когда отмечают Воздвижение Креста Господня в 2025 году

Полное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Дата у торжества фиксированная — в отличие от Пасхи или Троицы Воздвижение каждый год отмечается в один и тот же день.

27 сентября верующие празднуют Воздвижение Креста Господня.

В 2025 году этот день выпадет на субботу. Праздник связан с постом, в церковном календаре он отмечен как один из самых строгих. В богослужении звучат особые песнопения, а само торжество считается одним из главных церковных праздников.

История Воздвижения Креста Господня

В начале IV века в Иерусалим прибыла царица Елена, мать императора Константина. Она стремилась обрести то, о чем мечтали несколько поколений христиан, — Крест Господень. Считается, что ей помог иерусалимский старец Иуда. Сначала он отказывался показать место, но под давлением все же указал на холм, где император Адриан некогда построил храм Венеры. Когда развалины разобрали, присутствующим открылся Гроб Господень, Голгофа и три креста, а рядом — гвозди и табличка с надписью «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».

Чтобы узнать, какой из найденных артефактов принадлежал Христу, патриарх Макарий решил обратиться к Богу за знаком. По одной версии, кресты поочередно приложили к умирающей женщине, и лишь один даровал ей исцеление. По другой — усопший ожил, когда его коснулись Крестом Господним. Народ пал ниц, а Макарий поднял святыню над толпой. Люди восклицали:

«Господи, помилуй!»

Так и возник праздник, названный Воздвижением.

Иуда после чуда уверовал во Христа, принял крещение и стал известен как епископ Кириак. А царица Елена повелела построить на Голгофе храм Воскресения, который освятили в 335 году. С тех пор Крест Господень почитался как главная святыня, частицы которой разошлись по всему миру. Некоторые из них хранятся в российских храмах, например, в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Благовещенском мужском монастыре в Нижнем Новгороде или Богоявленском соборе в Елохове в Москве.

Духовное значение праздника выходит далеко за рамки исторического события, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» священник Вячеслав Ланский.

«Император Константин Великий, готовясь к важной военной битве с Максенцием в 312 году, стал свидетелем необычного явления: на небе он увидел крест с надписью "Сим побеждай". Именно после этой победы христианство получило свободу в Римской империи, а затем начались поиски самого Креста Господня, которые возглавила его мать Елена. Экспедиция завершилась обретением святыни, подлинность которой подтвердили чудеса», — отметил он.

Почему Крест считается главным символом христианской веры

На Кресте Христос принес себя в жертву ради спасения людей. В этом знаке соединяются страдание и победа: через распятие пришло воскресение, через смерть — жизнь вечная. Верующим Крест напоминает о жертвенной любви Бога и о силе, которая помогает переносить испытания и не терять надежды.

В VII веке персидский царь Хосров увез Крест из Иерусалима, и 14 лет святыня хранилась на чужой земле. Только император Ираклий сумел возвратить реликвию. Летопись рассказывает: вошел он в город в царских одеждах, держа Крест, но у подножия Голгофы остановился — ноги отказались идти. Тогда патриарх напомнил: Христос нес свое древо в смирении. Ираклий снял венец и порфиру, облачился просто и босиком продолжил путь. И лишь тогда дорога открылась.

Традиции Воздвижения Креста Господня

Воздвижение — один из двунадесятых праздников, то есть входит в число 12 главных церковных торжеств. Служба в этот день имеет особый чин.

«Уникальная богослужебная особенность этого праздника — Чин Воздвижения. Вечером 26 сентября Крест износится в центр храма и после возглашения диаконом особых прошений возносится архиереем или учиненным священником. Во время возношения хор поет так называемые "сотницы" — повторяемые сто раз слова молитвы "Господи, помилуй"», — Вячеслав Ланский, священник.

По уставу, вечером 26 сентября перед началом малой вечерни священник кладет крест на жертвенник — на блюде, украшенном живыми цветами и покрытом покровцом. После молитвы «Благословен Бог наш…» звучит Трисвятое, а хор исполняет тропарь Кресту: «Спаси, Господи, люди Твоя…» и кондак: «Вознесыйся на Крест волею…». Лишь затем крест переносят на престол, откуда он будет вынесен для поклонения верующим.

С Воздвижением связан строгий пост. По церковному уставу, на какой бы день недели он ни выпадал, верующие воздерживаются от мясной, молочной и рыбной пищи. Такой пост подчеркивает серьезность праздника: крест — это прежде всего напоминание о жертве и смирении.

В народной культуре праздник имел свои особые черты. На Руси считалось, что с Воздвижения начинается настоящая осень: птицы окончательно улетают, медведи и змеи уходят в спячку. Крестьяне к этому дню завершали все полевые работы. В деревнях устраивали «капустницы» — совместные рубки капусты для заготовок, а вечером собирались на девичьи посиделки. В хлевы для скота клали маленькие крестики или перекрещенные веточки рябины — как оберег.

Еще одна традиция — установка крестов на дорогах и у домов. Их называли обетными: они напоминали о благодарности за избавление от беды или выражали надежду на защиту в будущем. В некоторых местах крестным ходом обходили селение и поля, прося у Бога благословения на год.

Что можно и нельзя делать в день Воздвижения Креста Господня

Церковная традиция подчеркивает: Воздвижение — день строгого поста и молитвы. Верующим в этот день рекомендуется:

прийти в храм и поклониться Кресту Господню;

соблюдать пост независимо от того, на какой день недели приходится праздник;

посвятить время молитве и размышлениям о жертве Христа.

Нельзя веселиться, устраивать шумные застолья, пренебрегать постом или относиться к празднику формально.

«Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь», — учит Священное Писание. Знание конечности земного пути человека в преддверии вечности — серьезный стимул, мотивирующий человека не откладывать личностные и духовные преобразования в долгий ящик», — подчеркнул священник Ланский.

В народной культуре сложился целый ряд дополнительных «запретов» и обычаев. На Воздвижение старались не ходить в лес и не купаться в реках — верили, что в этот день змеи «отправляются» на зимовку и могут быть опасны. Не начинали и новые дела, не планировали дальнюю дорогу.